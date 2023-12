Incidencias en los trenes de Cercanías de Madrid. Un convoy procedente del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha descarrilado a las 14:20h cuando efectuaba su entrada en la estación de Atocha-Cercanías, en la vía número cinco, por el túnel de Recoletos. Esto ha provocado una interrupción en la circulación de trenes entre Recoletos y Atocha durante unas horas, afectando al tráfico de las líneas de Cercanías y a otras de media y larga distancia convencional entre Madrid y Castilla-La Mancha/Andalucía.

Según fuentes consultadas de Adif, la incidencia no afecta a trayectos de alta velocidad y la circulación se ha recuperado parcialmente por una de las dos vías. La incidencia afecta las líneas de Cercanías C1, C2, C7, C8 y C10. Esto no impide que los trenes de esta tipología circulen con normalidad entre Atocha y Príncipe Pío, y entre Atocha-Alcalá de Henares/Guadalajara y no se han visto afectadas las líneas que enlazan con Aranjuez, Parla y Móstoles-Humanes. Por otro lado, la conexión entre Nuevos Ministerios y Atocha se está realizando con normalidad por el túnel de Sol.

Un tren de Cercanías de la línea Aeropuerto T4-Villalba cuando efectuaba su entrada en la estación de Atocha Cercanías, desde Recoletos, por vía 5 de Atocha, ha sufrido la salida de varios ejes de la vía. — INFOAdif (@InfoAdif) 5 de diciembre de 2023

Los trayectos que sí se han visto afectados son las conexiones con Jaén o Extremadura, que saldrán desde Chamartín y se encaminarán por una vía alternativa, llamada ‘de contorno’, hacia Villaverde Bajo. Los viajeros que contaban con billete desde Atocha saldrán en Cercanías hasta Villaverde Bajo, donde trasbordarán al tren hacia su destino. Por otro lado, los viajeros con origen en Jaén, Alcázar de San Juan y Extremadura llegarán hasta Aranjuez o Leganés, respectivamente, y allí trasbordarán a trenes de Cercanías hacia Atocha. Únicamente, el convoy Alvia 194 Madrid-Extremadura seguirá la ruta prevista, haciendo su recorrido por Recoletos por la vía única del tramo afectado.

Fuentes del administrador ferroviario insisten en que "no hay una paralización absoluta", únicamente retrasos en la red de Cercanías y en las líneas de media y larga distancia mencionadas. El descarrilamiento ha sido solamente la salida de un único eje del tren, no como el currido el pasado mes de noviembre, cuando la salida de vía de un convoy que cubría la ruta entre Madrid y Almería provocó retrasos durante toda la jornada. Las demoras, en esta ocasión, se debe a que los trenes únicamente pueden circular por una de las dos vías existentes, provocando una ralentización en el ritmo normal de la circulación.

Reacción política del Ayuntamiento de Madrid

El delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha expresado sus quejas sobre lo ocurrido en la red social X (antes Twitter), con reproches al Gobierno central. "Dos descarrilamientos de trenes en Atocha en nueve días. Hoy, han sido atendidos cinco personas por el servicio de emergencias. Óscar Puente (Ministro de Transportes) y Pedro Sánchez siguen mirando para otro lado", ha señalado. Por el momento, nadie del Ejecutivo se ha pronunciado.