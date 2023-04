Acompañado del vicepresidente segundo, Diego Calvo; la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, y del conselleiro de Cultura e Educación, Román Rodríguez, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, asistió en la tarde de ayer a la ceremonia de la presentación oficial de la nueva etapa que inicia EL CORREO GALLEGO, una vez que fue adquirido por el grupo Prensa Ibérica, celebrada en el Patio de Cristal del San Francisco Hotel Monumento.

En su intervención dividida en dos idiomas, español y gallego, Alfonso Rueda recordó los orígenes de Prensa Ibérica en nuestra tierra, “un grupo de comunicación que en el año 86 decidió vincularse con fuerza a Galicia y a lo largo de los años estrechó más esos lazos, de manera que hoy no podemos decir simplemente que Prensa Ibérica esté en Galicia, sino que podemos afirmar que es parte fundamental de Galicia y lo demuestra día a día”. “Que Prensa Ibérica naciera con la Constitución es una coincidencia que lleva encerrada un gran simbolismo –añadió–, ya que la información es la savia fundamental de la democracia”.

Y tras estas palabras sobre Prensa Ibérica, el presidente de los gallegos celebró que en su camino se encontrara EL CORREO GALLEGO, “una unión que corrobora la confianza en esta tierra” y definió la expansión de este grupo por España “tejiendo una amplia red de cabeceras prestigiosas” como el fiel reflejo de “un país unido, con muchas cosas comunes, pero también muy diverso”.

Y ahondó Rueda en el proyecto que distingue a Prensa Ibérica de esta manera: “A democracia que hoxe desfrutamos ten moito que ver cos medios de comunicación. Alguén acuñou naqueles tempos primeiros da democracia a expresión ‘Parlamento de papel’ e non podía ser máis acaída esta metáfora. A aposta por este arraigo territorial, a España das autonomías, tiña que ter unha tradución informativa”.

Rueda recordó la importancia que acredita el periódico de la capital gallega como testigo de todo lo acontecido en la comunidad durante el último siglo y medio: “ELCORREO GALLEGO atesoura boa parte da historia de Galicia. Na súa hemeroteca están gardadas as vidas, as inquedanzas, os reveses e as ledicias de moitas xeracións de galegos, desde os máis anónimos aos máis relevantes. Grazas á existencia dun medio como ELCORREO todas esas biografías seguen vivas para axudarnos a valorar, a entender e a mellorar á Galicia de hoxe e tamén a do futuro”.

El presidente quiso dedicar también una parte de su discurso a los trabajadores de esta casa, de los que alabó su sentido de la responsabilidad y su capacidad de sacrificio en recientes meses de horizontes complejos. “Se esta cabeceira é hoxe unha parte de Galicia é grazas ao esforzo de moitísima xente que veu traballando desde a súa fundación hai moitos anos ata o día de hoxe, e eu quero facer un recoñecemento a eses traballadores que atravesaron momentos difíciles e que conseguiron chegar ata o momento de hoxe, a un proxecto ilusionante. Creo que esta historia acaba francamente ben e, sobre todo, ten por diante moitísimo futuro”, manifestó.

“Estamos aquí –continuó– e somos o que hoxe somos grazas ao esforzo dos galegos do pasado que souberon ver no horizonte un futuro polo que pagaba a pena loitar e traballar. Galicia é unha comunidade de afectos, traballos e obxectivos e todo elo grazas en gran parte a un periodismo que soubo interpretar a comunicación nun dobre sentido, como transmisión de información e opinión e tamén como vencello entre galegos. Podemos vivir distantes xeograficamente, podemos ter moitas formas de pensar, pero temos moito máis que compartir”.

A continuación, se extendió en el papel de los medios en la sociedad, recalcando que “a democracia ten nos medios de comunicación un dos espazos onde a liberdade se experimenta e se fortalece. En Galicia os medios de comunicación axudaron, axudan e teñen que seguir axudando a fomentar unha cidadanía que sabe dialogar”. Y, por este misma senda, subrayó que “os galegos sentímonos orgullosos do noso autogoberno, da nosa liberdade, da nosa vivencia da galeguidade e de ter un sentimento que non rexeita a ninguén e acolle a todo o mundo. Este orgullo enténdese e exténdese desde o noso periodismo. Prensa Ibérica eELCORREO están chamados a seguir desenvolvendo todo isto”.

Y finalizó Rueda con un “parabéns aos profesionais” del EL CORREO y dando las gracias a Javier Moll y a Arantza Sarasola “por entender que este proxecto tiña que seguir e darlle unha segunda vida”.