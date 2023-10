Ha pasado casi una semana desde que el Consejo de Ministros anunciase la suspensión de la ley gallega del litoral, aprobada hace tres meses en la cámara autonómica y durante estos días, diferentes fuentes de la Xunta han criticado el recurso interpuesto por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional. Ayer fue el turno de su presidente, Alfonso Rueda. En declaraciones realizadas a los medios en el concello ourensano de Monterrei, antes de participar en la segunda edición de la Festa da Vendima, denunció que, una semana más tarde, el Gobierno central no les haya facilitado todavía el recurso de inconstitucionalidad.

En sus palabras, impide que el Gobierno gallego pueda defenderse contra un recurso “que non ten xustificación” al no haber tenido todavía acceso al informe, “un documento do Consejo de Estado que estamos pedindo e non nolo dan”.“Fai case unha semana que chamou a ministra sen ningunha comunicación previa, sen intentos de negociar e de chegar a un acordo para intentar salvar a situación corrixindo o que fora necesario”, afirmó Rueda. “O único que sabemos é que a Galicia lle presentaron un recurso baseado nuns argumentos que se negan a facilitarnos, polo que non podemos nin defendernos”, añadió.

Así, el presidente de la Xunta reprochó que el Gobierno recurra esta ley, aprobada por el Parlamento de Galicia “sen votos en contra” —fue apoyada por el Partido Popular con la abstención del BNG y del PSdeG— y que “o único que busca é xestionar o litoral ao igual que están facendo outras comunidades autónomas”.

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, explicó durante la rueda de prensa posterior al Consejo que tomó la decisión de suspender la ley ya que es “obligación” del Gobierno central “velar y defender el cumplimiento de la Constitución en todo el territorio, también en Galicia”. Explicó que se trata de un recurso “muy amplio porque impugna hasta 31 artículos de esta ley”, compuesta por un total de 73, lo que “supone un 40% de la misma”. Respondiendo a esta cuestión, Rueda lamentó que el Ejecutivo del PSOE haya “plantado un recurso dicindo que a Constitución está amenazada” porque Galicia quiera gestionar el litoral, cuando el mismo gobierno “está retorcendo a Constitución para xustificar o que todos sabemos que non ten xustificación”, en referencia a las negociaciones que Pedro Sánchez mantiene con los nacionalistas catalanes y la posibilidad de una ley de amnistía.

Evadir competencias del Estado

La ley de ordenación y gestión integrada del litoral en Galicia pasó por el Pazo do Hórreo sin que ningún partido emitiera su voto desfavorable a la misma. Entre otras cosas, la norma contempla la asunción por parte de la Xunta de las competencias en gestión del espacio marítimo terrestre, que defiende que están definidas en el Estatuto de Autonomía y que el Gobierno gallego quiere empezar a ejercer una vez reciba los medios, tanto personales como económicos, de manos de la Administración del Estado. Entre otras cuestiones, regulariza edificaciones e instalaciones existentes ya en la franja costera de la comunidad, entre una cifra que supera las 300 industrias.

Sobre los argumentos jurídicos en los que se fundamenta la decisión de suspenderla, Isabel Rodríguez puso de relieve que la ley gallega, “y no existe ninguna duda” en torno a ello en el dictamen, se apropia de competencias exclusivas del Estado para regular el régimen jurídico del dominio público marítimo terrestre”. “Hay reiterada doctrina del Tribunal Constitucional al respecto”, recalcó.