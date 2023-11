El portavoz del Partido Popular en el Parlamento gallego, Alberto Pazos, se congratuló esta mañana de que "milleiros de persoas" pusieran ayer de manifiesto en las concentraciones organizadas por el PP en todas las capitales de provincia del Estado "que non se renden, e que non se calarán ante os pactos do señor Sánchez cos independentistas".

Unas movilizaciones, que transcurrieron con "un comportamento exemplar" de los manifestantes, y que sirvieron para denunciar que el PSOE "está comprando unha investidura a cambio da impunidade xudicial dos seus socios cataláns, unha impunidade pagada cos impostos de todos os españois", denunció el diputado redondelano. Miles de personas claman en Galicia contra la amnistía: "España no se vende" En opinión del portavoz popular en el Pazo do Hórreo se ha clarificado que "o único obxectivo de Pedro Sánchez e continuar na poltrona da Moncloa", y para alcanzar esa meta el presidente del Gobierno en funciones "está disposto a ceder ante todas as esixencias dos independentistas", apuntó Pazos. La ley de amnistía, cuyo registro en el Congreso de los Diputados está previsto que se realice hoy; la aceptación de un diálogo singular con Cataluña sobre el financiamiento autonómico, excluyendo al resto de comunidades de esa negociación; o, el reconocimiento de la existencia de un lawfare, que las asociaciones judiciales no tardaron en denunciar, son algunas de esas concesiones que el parlamentario popular denunció durante la rueda de prensa que ofreció esta mañana en el Parlamento gallego. Con respecto a la medida de gracia, Pazos volvió a remarcar el cambio de opinión de los socialistas sobre su legalidad. "3/5 dos deputados electos no Congreso presentáronse ás eleccións sinalando que unha amnistía era inconstitucional, unha maioría absolutísima. Son os socialistas os que abandonaron os seus principios", sentenció. Pacto BNG-PSOE El portavoz popular recriminó también "á señora Pontón e ao señor do Garañón -en alusión a José Ramón Gómez Besteiro-" su competencia por ver quien saca un mayor rédito de los "dubidosos méritos" del acuerdo alcanzado entre nacionalistas y socialistas de cara a la investidura de Pedro Sánchez. En opinión de Pazos, lo que ambos deberían estar haciendo es explicar porque en ese pacto no se incluyen puntos como "o traspaso da AP-9, a concesión de fondos europeos para o proxecto de Altri en Palas de Rei ou sobre a taxa de reposición na sanidade pública". Proyecto de ley de igualdad Alberto Pazos avanzó que el proyecto de ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres llegará a pleno la próxima semana tras la aprobación del dictamen de la Comisión en la que tanto BNG como PSdeG se abstuvieron. Una abstención, criticada por Pazos, al haberse incluído en el texto definitiva 63 enmiendas de las realizadas por nacionalistas y socialistas. El portavoz popular subrayó, además, que la ley cóntó con el dictamen favorable tanto del Consello Galego de Relacións Laborais como del Consello Económico e Social.