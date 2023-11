La Xunta de Galicia acordó esta mañana requerir formalmente la convocatoria "cuanto antes" de una Conferencia de Presidentes Autonómicos, una vez se formalice la toma de posesión de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, con el objetivo de que los diferentes líderes regionales puedan conocer en qué medida y de qué forma les afectarán en sus territorios los acuerdos sellados por el PSOE para garantizar la investidura de su candidato.

Así lo anunció el líder del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, este jueves en su comparecencia tras la reunión semanal del Consello da Xunta. Una idea que ya había deslizado durante la declaración institucional que ofreció el pasado 3 de noviembre, tras conocer los términos del acuerdo entre socialistas y ERC para la investidura de Pedro Sánchez y que incorporó la condonación de 15.000 millones de deuda catalana.

"Vai haber un Goberno, e unha das vantaxes de todo iso é que o seu presidente poderá citarnos a todas as comunidades autónomas para facer algo máis do que fixo onte, que foi descualificarnos a practicamente todas as que non están gobernadas polo PSOE", señaló el mandatario autonómico.

En su respuesta a los medios de comunicación, el presidente de la Xunta criticó que Pedro Sánchez "faltase á verdade, probablemente por desconocoñecemento" en sus referencias a la comunidad durante la sesión de investidura. En primer lugar, Alfonso Rueda reprochó al líder del PSOE no estar interesado en destacar que "dende 2009 Galicia é a comunidade de réxime común na que menos medrou a débeda", tras haber echado ayer en cara Sánchez a Feijóo el aumento del 226% en el déficit de la comunidad durante su etapa al frente del Ejecutivo autonómico. "Por algo será, o medible é dificilmente opinable", apuntó Rueda. Con respecto al cierre de escuelas públicas en la comunidad, mencionado también por el candidato socialista durante la sesión de investidura, el jefe del Gobierno autonómico recordó que "foi durante os catro anos do bipartito ao fronte da Xunta cando máis escolas se pecharon en Galicia".

Alfonso Rueda ejemplificó la falta de interés de Pedro Sánchez en conocer la realidad de la comunidad con su mención a las mejoras ejecutadas por el Gobierno estatal en los 24 hospitales gallegos. "Só temos 14, que explique onde están os outros 10", ironizó Alfonso Rueda, que señaló que esa afirmación muestra que "non é só non ter coñecemento, é non preocuparse por telos".

"Los independentistas tienen todo lo que quieren, el sr. Sánchez tiene lo único que quiere y el resto de comunidades autónomas las cosas que queremos no vamos a poder tenerlas, Galicia queda en una situación de desigualdad clarísima" Alfonso Rueda - Presidente de la Xunta

En definitiva, el jefe del Gobierno gallego calificó de "muy mala noticia" la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. "Los independentistas tienen todo lo que quieren, el sr. Sánchez tiene lo único que quiere y el resto de comunidades autónomas las cosas que queremos no vamos a poder tenerlas, Galicia queda en una situación de desigualdad clarísima", sentenció.

El insulto de Ayuso

Alfonso Rueda se pronunció también sobre el comentado momento en que Isabel Díaz Ayuso profirió un insulto -hijo de puta- desde el palco de invitados del Congreso hacia Pedro Sánchez, cuando este afeó a Feijóo no haber proseguido la investigación interna iniciada por Pablo Casado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre las supuestas comisiones cobradas por el hermano de la líder popular por la compra de mascarillas durante la pandemia del coronavirus. "No lo oí", señaló el jefe del Ejecutivo gallego, que se encontraba justo delante de Ayuso en el palco del Congreso.

El presidente del Gobierno gallego señaló que "los insultos nunca son buenos", pero apuntó que es "mucho peor la calumnia premeditada, ya que no ha habido nadie más acusada por Pedro Sánchez que la señora Ayuso".

Ley del litoral

En otro orden de cosas, Alfonso Rueda anunció también que la Xunta de Galicia se personará en el proceso contra los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno central a la Ley gallega del litoral y a la Ley de acompañamiento a los presupuestos de 2023.

El jefe del Ejecutivo gallego criticó que las competencias para gestionar su litoral le fueran concedidas al País Vasco en virtud del acuerdo para la investidura entre el PSOE y el PNV. "Se o problema era a redacción do Estatuto, o do País Vasco é igual ao de Galicia neste punto", señaló.

En este sentido, el líder del PPdeG ha vuelto a contraponer el "rigor extremo" con que el Gobierno central ha tratado la ley gallega llegando a decir que era inconstitucional "o mesmo día que se publicou no DOG" con la laxitud a la hora de aceptar las concesiones solicitadas por los soberanistas vascos y catalanes para garantizar la investidura.