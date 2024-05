Aleix Espargaró anuncia su retirada en la previa del GP de Cataluña

Aleix Espargaró se convirtió en el gran protagonista del fin de semana en el GP de Cataluña al anunciar que se retirará como profesional al final de esta temporada. Lo hizo con el Circuit como escenario y arropado por su familia y compañeros.

El veterano piloto catalán arrancó su discurso con unas palabras sobre el Circuit de Barcelona-Cataluña. "Es un sitio muy especial para mí, donde crecí desde pequeñito, donde empecé a ir en moto y donde el año pasado gané", recordó antes de hacer un repaso de sus años como piloto. "Ha sido una trayectoria muy extraña, como la de todos los pilotos, nadie nos regala nada. Ni el mejor guionista de Hollywood podría haber imaginado que con 30 años empezara a ganar carreras. Este niño que corría aquí ni soñaba con esto", apuntó antes de explicar su decisión.

"Tomé muchas decisiones con el corazón. La cabeza me dice que podía seguir, pero el corazón me pide quedarme en casa, con mi mujer y mis hijos. Me gustaría dar las gracias a Aprilia. Estos tres últimos años han sido un sueño lo que hemos conseguido, me lo he pasado súper. Gracias a Dorna, éste ha sido mi patio, mi colegio, dar las gracias a mi hermano, Pol, siempre fue mi referencia, a todo mi equipo personal, a Albert Valera, a mi mujer Laura, a todos los pilotos, compañeros del paddock, he intentado hacerlo lo mejor que he podido", agradeció, visiblemente emocionado.

Respecto a sus sensaciones tras anunciar su decisión, aseguró sentirse "muy contento". "Hay muchos pilotos en el mundo que han ganado muchísimo más, yo he trabajado como el que más. A veces pensé que no tenía el talento de otros, pero trabajando mucho he logrado cosas", comentó. "A lo mejor me dejan ganar este fin de semana como regalo de despedida", dijo en tono de broma, intentando restar tensión al momento.

"Todos estos pilotos están deseando que lleguen las carreras, pero ahora siento que me gusta quedarme en casa. Si no estás centrado al cien por cien, es muy duro", explicó el piloto de Aprilia que evitó hablar sobre un posible futuro como probador. "Iré más con la bici, pero del futuro ya hablaremos", comentó, recordando que aún tiene una temporada por delante "con una gran moto".