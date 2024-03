El grupo Arizona Baby presenta Salvation, su disco de regreso hoy en la Sala Riquela (Rúa do Preguntoiro, 35) a las 21.00 horas. El precio de las entradas en taquilla es de 20 euros. El trío vallisoletano de rock acústico vuelve a los escenarios con este trabajo cinco años después de su último disco. La banda, formada en 2003, ha marcado un antes y un después en la música española. Con su indeleble sello de marca, austeridad sonora y filosofía básica, inauguraron en España el neofolk acústico. En 2005 autoeditaron su primer álbum y, tras participar en varios festivales internacionales, su repercusión fue subiendo gracias al boca a boca y sobre todo a su potente directo. Además, en 2011 se unieron con Los Coronas y formaron Los Corizonas, nombre con el que editaron un disco conjunto.

Alguén que respira! aborda ‘O territorio como conflito’

El teatro Principal acoge hoy una nueva jornada del festival de poesía Alguén que respira! La programación comenzará a mediodía, a partir de las 12.30 horas, con la sección As manás do ambigú, en el marco de la cual tendrá lugar un café-tertulia bajo el título O territorio como conflito. Correrá a cargo de Cristina Sánchez e Iván Prado. Ya por la tarde, a partir de las 20.00 horas y en el mismo auditorio, tendrá lugar la primera parte de A palabra percórreme a pel como beliscos de lume, que contarrá con la participación de Mohamad Bitari, Karima Ziali, Samuel Merino, Sara Hasnaui, Hekin Sefkan e Isabel Martín.

Proyecciones de ‘Rocío’ y ‘Andalucía 28 F’ en la MICE

El Salón Teatro acoge esta tarde, a partir de las 20.00 horas, varias proyecciones de la sección Trazas en el marco de la Muestra de Cine Etnográfico (MICE). Las cintas que se podrán disfrutar este viernes son Rocío, de Fernando Ruiz Vergara; y Andalucía 28 F, un trabajo de Nonio Parejo. El festival continúa el fin de semana y las proyecciones son gratuitas.

Nueva exposición de Philip West en Granell

‘Philip West. O corpo da máquina’ es el título de la nueva exposición inaugurada en el Museo Granell este jueves. Un proyecto comisariado por Eduardo Valiña, centrado en la presencia de aparatos en la obra del autor inglés.

‘How to Have Sex’, en la Sala Numax

La Sala Numax presenta hoy, a las 16.00 horas, How to Have Sex, una película profunda y deliberadamente inquietante, que expone tanto los grandes altibajos como los terribles descensos que conllevan el placer y la libertad juveniles. Manning Walker demuestra ser una talentosa artista visual y transforma las calles de Malia.

En homenaje a El Canto del Loco

A las 20 horas de esta tarde la Sala Capitol acoge el concierto de Estados de Ánimo, dentro de la gira 20 aniversario con Homenaje a El Canto del Loco. El nombre de la banda mallorquina fue el tercer álbum de estudio de la banda española a la que homenajea y con la que vendieron más de 244.000 copias. Las entradas están a la venta por 18 euros.