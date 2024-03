MICE, muestra de cine etnográfico, empieza el 20 en Santiago con representación femenina en la mitad del programa

La MICE, Muestra Internacional de Cine Etnográfico, que organiza el Museo do Pobo Galego en Santiago, celebrará su nueva edición (XIX), entre los días miércoles 20 de marzo y martes 26. Su programación de entrada gratuita cumple de nuevo el objetivo del equipo promotor de ofrecer “la mitad” del contenido con representación femenina”, según dijo en la rueda de prensa de ayer, Ana Estévez, directora de un evento que tiene el apoyo de Agadic (Axencia Galega das Industrias Culturais; de la Xunta de Galicia), la Deputación da Coruña y el Concello de Santiago.

Al acto de presentación también acudieron ayer, el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais de la Xunta de Galicia, Jacobo Sutil; el diputado provincial de A Coruña Xosé Luis Penas; la concejala responsable de Capital Cultural de Santiago, Míriam Louzao; la presidenta del Patronato del Museo do Pobo Galego, Concha Losada; y autora de la imagen corporativa de esta XIX edición de la MICE, Sabela Souto.

La sesión inaugural tendrá lugar en el Teatro Principal (20 h.) con un homenaje a la musicóloga suíza Dorothé Schubarth (Basilea, 1944-2023), con un espectáculo llamado 586 cantos, con la actuación de Richi Casás, Frank Barcia, Tania Caamaño y Antía Ameixeiras, más un montaje visual de Laura Piñeiro y Fran Rodríguez Casal (de la Asociación Memoria e Cinema).Esa labor colaborativa que abrirá la nueva edición de MICE quiere realzar el material de archivo depositado en el Museo do Pobo que forman las grabaciones sonoras, las fotos, los textos y las partituras procedentes del trabajo de recogida de Schubarth en la Galicia de entre 1979 y 1984. Su esfuerzo en colaboración con el catedrático lucense de Filología Románica, Antón Santamarina, sustenta el Cancioneiro Popular Galego, promovido por la Fundación Barrié. Durante seis días de programación, la MICE 2024 ofrecerá 70 títulos, dos de ellos de estreno absoluto, seis que tendrán su primer pase en España y otros tantos que se verán por primera vez en Galicia en una cita “con algo más” de los 33.000 euros de presupuesto que hubo en la edición anterior de cara a una cita anual que sirve de puente hacia la vigésima, “y que tiene que ser una edición especial”, dijo Estévez, quien, a preguntas de EL CORREO, habló también de Inteligencia Artificial (IA): “Los festivales tenemos que empezar a tomar medidas sobre la Inteligencia Artificial pero sin alarmismo, la IA es una herramienta, se puede usar bien y mal”.

Varias de las películas previstas se podrán seguir con subtítulos para personas sordas, “dentro del esfuerzo del festival por ser cada vez más accesible”, añadió al directora del certamen, que indicó que, tras la experiencia piloto del pasado 2023, se propondrá en los próximos días una sección escolar dentro del certamen con centros de Santiago, Cacheiras o Arzúa.

La cineasta italiana Cecilia Mangini (Mola di Bari, 1927-Roma, 2021) centra otro homenaje póstumo, con la autora chilena Carolina Astudillo como guía para reivindicar su legado en Numax los días 22, 23 y 24 de marzo (18 h.).Y de Astudillo, se podrá ver Postal.

De los 13 filmes que compiten en la sección oficial a concurso, ocho están dirigidos por mujeres.

En total aspiran al premio mayor de la cita compostelana: With Love, Stela, de Stela Roxana Pascal; Flotacija, de Eluned Zoe Aiano y Alesandra Tati; Riada, de Carlos Tobón; Vida e morte en Xikún, de Jiandong Huang; The Guardians of the Flame, de Daniel Wolff; TaxiBol, de Flavio Armone; Onde fica esta rua?, de João Pedro Rodrigues y João Rui Guerra da Matao; El Signo Vacío, de Kathryn Ramey; Sew To Say, de Rakel Aguirre; 12 de maio de 1937, de Mar Caldas; La Revolución (es) Probable, de María Ruido, Paula Barreiro-López y Lee Douglas; Habitar, de Anxos Fazáns; y Lavadoiro, de Ana Amado y Lois Patiño. Esos títulos optarán también al Agantro, distinción a la excelencia antropológica, y al Crea, premio de la Asociación Gallega de Profesionales de la Realización y la Dirección, aparte de optar al galardón del público.

Parte de los protagonistas de los debates de la MICE 2024 / Cedida

La sección Trazas, en colaboración con el Cineclube de Compostela y la sección de Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales del Consello da Cultura Galega, fijará su mirada en el nexo entre la Transición y el cine gallego, con la coordinación de productora Beli Martínez y del historiador José Manuel Sande, artífices de tres coloquios sobre el tema el jueves 21 de marzo (11 h.; 12.30 h. y 16.30 h.). La primera mesa contará estará con Cabanas Cao, Antón Caeiro y Xan Viñas, moderados por Ana Domínguez; la segunda, con Manolo Abad, Manolo Gonzalez y Milagros Bará, tutelados por Marcos Gallego; y en la tercera debatirán Eloy Enciso, Sande y Coral Piñeiro, coordinados por la citada Martínez.

La ceremonia de entrega de los galardones se hará el domingo, 24 de marzo (12:30 horas) en el Museo do Pobo.­