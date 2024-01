Muchas de las opiniones a favor de que debe existir vida fuera de nuestro planeta se basan en el siguiente razonamiento: en el Universo existen más de cien mil millones de galaxias, cada una con más de cien mil millones de estrellas como el Sol y cada estrella con varios planetas; por tanto, dado que existen muchísimos planetas, del orden de diez elevado a veintitrés, malo será que no exista uno con vida.

El razonamiento parece a primera vista impecable, aunque cuando se examina más detalladamente no lo es. Para empezar, no da respuesta a la llamada paradoja de Fermi, debida a este gran físico, que dice: si existen seres inteligentes en otros planetas, alguno tendría una tecnología más avanzada que la nuestra, capaz de comunicarse con nosotros. ¿Por qué no ha habido contactos?

La emergencia de vida a partir de materia inerte necesita la coordinación en un breve período de tiempo de numerosos factores, cada uno de los cuales es muy improbable. Los cálculos de esa probabilidad apuntan de ser de uno sobre una cantidad mucho más grande que el número de planetas que decíamos antes.

La menor de las células vivas es de una enorme complejidad. Mirando el interior de una célula simple se constata toda una serie de conductos ramificados en todas las direcciones a partir de la superficie de la célula, llevando a unidades de tratamiento de la información. Los componentes funcionales más simples de la célula, las proteínas, son a su vez de una enorme complejidad. La vida de una célula depende de la actividad coherente de numerosas moléculas de ARN (ácido ribonucleico) y de alrededor de 200 proteínas diferentes. Cada proteína contiene entre cien y mil de 22 aminoácidos colocados de una manera ordenada en una configuración tridimensional. La probabilidad de que se forme una de las doscientas proteínas de la célula es de uno sobre 22 elevado a cien o a mil. En cualquiera de los dos casos, número inmensamente mayor que el número de planetas del Universo. La probabilidad calculada es solo para la formación natural, al azar, de una proteína de una célula. Para la formación de una célula se necesita la coordinación de sus componentes, cada uno de ellos con una probabilidad muy pequeña de tal manera que la probabilidad total sería incluso mucho menor que la de formación de una proteína de la célula.

No conocemos la emergencia de vida elemental a partir de materia inerte y se tiene la impresión de estar muy lejos de estarlo. Se necesitan grandes avances y a lo mejor nuevas leyes. La ley de selección natural no es aplicable al salto de materia inerte a materia viva. Quizás alguna ley tan revolucionaria como esa será necesaria. Mientras que no tengamos un mejor conocimiento de la emergencia de la vida en la Tierra, el hablar sobre la existencia de vida fuera de ella entra dentro de la pura especulación. Cuando se dice que se ha encontrado vestigio de agua o de otro posible compuesto necesario para la vida solo se esta hablando de una de las múltiples condiciones para que sea posible la existencia de vida.