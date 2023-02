El alcalde de Santiago no confía en que la alternativa del PP para el parquin del Clínico pueda solucionar el problema de falta de plazas en el recinto hospitalario. En rueda de prensa, Xosé Sánchez Bugallo manifestó este lunes su extrañeza por el “papel que asume” el candidato popular a la Alcaldía, Borja Verea, al que se refirió como “defensor y comunicador” de la Xunta. El regidor defendió que el proyecto presentado por el líder del PP local es similar al que defendió el Sergas en su día, cuando presentó la ampliación del hospital. “Se o Sergas comparte ese criterio, porque me imaxino que ese proxecto procede do propio Sergas, o que deberá facer é pedir autorización municipal”, señaló Bugallo, antes de apuntar que “desde o punto de vista legal non ten encaixe, porque non cumpre a Lei do Solo nin o Plan Xeral de Santiago”. Al respecto, matizó que para llevar a cabo la propuesta habría que pedir la declaración de interés general y la autorización municipal, al margen del cumplimiento de la normativa.

Verea propone un parquin en superficie, gratuito y con acceso directo al Clínico El alcalde, que dijo no oponerse a la alternativa que considera de la Xunta, señaló que esta estructura no sería suficiente para satisfacer la alta demanda de aparcamiento, y advirtió de que el Concello no renunciará a su propuesta ni echará atrás la cesión de la parcela a Sanidade. En todo caso, señaló que “se o Sergas require autorización para esta actuación, que polo que vexo non require de ningún estudo de mobilidade nin de tráfico, lle sería condecida”. Bugallo sostuvo que la propuesta que defiende Borja Verea “faría no mellor dos casos que a situación do Clínico no 2026, desde o punto de vista do aparcadoiro, sexa a mesma que ten agora, tendo en conta o incremento de edificabilidade e contando as prazas que se eliminan. Polo tanto esta proposta só pode axudar a que non empeore moito a situación”. De ahí que el gobierno local siga apostando por el proyecto que le presentó a la Xunta, porque “o Clínico ten hoxe un enorme déficit de prazas (1.480 en relación á Lei do Solo, que establece 1.500 prazas), e un inmensísimo déficit con relación ao planeamento urbanístico de Santiago (establece 3.000 prazas), e sobre todo en relación coa realidade que vemos”. “Nós non nos imos a opoñer a que si esa é a idea do Sergas a leven a cabo, pero seguiremos insistindo en que teñen que facer o outro tamén, porque aínda así hai un enorme déficit de prazas”, manifestó. Verea insta a Bugallo a no mentir sobre el aparcamiento del CHUS Te puede interesar: Santiago Verea propone un parquin en superficie, gratuito y con acceso directo al Clínico Santiago Verea insta a Bugallo a no mentir sobre el aparcamiento del CHUS Por otro lado, Bugallo también puso en cuestión la intención del candidato popular de que la instalación sea gratuita. “Estou seguro de que eso soa moi ben, pero desde o punto de vista práctico xa veremos o que é, porque cando hai unha insuficiencia tan grande de prazas de parquin o importante é a rotación”, dijo. “Se o Sergas busca un sistema de control da rotación compatible coa gratuidade a nós nos vai parecer perfecto”, apuntó, antes de incidir en la importancia de que cada plaza pueda ser utilizada cada día por dos o tres usuarios, lo cual solo se puede garantizar con un sistema de rotación, que debería ser controlado por personal o máquinas, “o que ten uns custos”. Por su parte, desde el PP de Santiago negaron que la propuesta presentada sea del Sergas y aseguraron que se trata de una alternativa propia de Borja Verea. Los populares también se preguntan “por qué Sánchez Bugallo dice que este parquin no va a solucionar el problema de aparcamiento en el Clínico, cuando su propuesta incluye un número similar de plazas, aunque la ubicación está más lejos del hospital”. En este sentido, los populares sostienen que su proyecto contempla “400 plazas más la reordenación de otras 200 en el entorno del centro sanitario, es decir, seiscientas en total; cuando el parquin de Bugallo tendría 480”.