Nueve mujeres “que teñen feito do seu traballo unha loita pola igualdade” recibieron ayer el homenaje de Compostela en una reivindicativa gala en el Auditorio de Galicia con motivo de la celebración del 8-M. “É importante recoñecer ás mulleres plurais, diferentes de pensamento, nas que se poden mirar todas as xeracións novas de rapazas”, sostuvo la concejala de Igualdade en la apertura del acto. Mercedes Rosón manifestó que son momentos “difíciles” para el feminismo y también quiso criticar la politización de la corriente que lucha por la igualdad de género y por los derechos de las mujeres: “A loita das mulleres non pode ser patrimonio de ninguén; ten que ser plural”, remarcó, para añadir que “non se pode facer do feminismo follas de ruta electorais; ese é o problema de algúns feminismos do noso tempo”. “As nosas homenaxeadas son a verdadeira folla de ruta para as novas xeracións”, subrayó.

En un acto presentado por la periodista Paula Pájaro, que contó con representación de todos los grupos de la Corporación municipal y la actuación musical de As fillas de Casandra, Santiago quiso rendir tributo a la Asociación de Mulleres Cristiás de Galicia Exeria, Tereixa Novo, histórica cantante de Fuxan os Ventos; Patricia Porto, responsable de la Libraría Lila de Lilith; Rosa Álvarez Prada, presidenta del Colexio de Psicoloxía de Galicia; María Jesús Reboredo, pintora y expresidenta de la Asociación do Traxe Galego; Ofelia Rey Castelao, catedrática de Historia de la Universidade de Santiago; la magistrada Ana López-Suevos; Piedad Jiménez Jiménez; y a las maestras de la escuela infantil Raiola, fundada en O Castiñeiriño hace nada menos que cincuenta años. 9 Todas ellas agradecieron el galardón, materializado en una estatuilla de Rosalía de Castro de la firma Sargadelos, e hicieron un llamamiento al empoderamiento de la mujer. “Queremos darlles ás mulleres o lugar de dignidade que a historia lles roubou, queremos unha Galicia e unha Igrexa máis xustas e igualitarias”, clamó en su intervención Marisa Vidal Collazo, presidenta de la Asociación de Mulleres Cristiás de Galicia Exeria. Tereixa Novo recordó que “a situación mellorou nas últimas décadas polo movemento feminista, aínda que os homes non nolo puxeron nada sinxelo”. La integrante de Fuxan os Ventos pidió salarios dignos, con un guiño a las trabajadoras del Servicio de Axuda no Fogar, que estaban en la puerta; y también hizo un llamamiento a los políticos a anteponer “as mulleres e as súas vidas en lugar de cuestións accesorias, porque a loita vai continuar por moito tempo”. Rosa Álvarez, presidenta del Colexio de Psicoloxía de Galicia, incidió en que “todos seremos máis felices se temos unha igualdade real”, mientras que Patricia Porto, de Lila de Lilith, quiso agradecer que su librería se erija como “un espazo feminista recoñecido por Santiago”. María Jesús Reboredo, por su parte, animó a las mujeres a “non desistir” y a “vivir con ánimo de superación, facéndose respectar”. Y en la misma línea se manifestó Ofelia Rey Castelao, quien pidió que “as mulleres sexan libres e poderosas”, a la vez que reivindicó a María de Coris, “muller analfabeta que en 1630 saía polas rúas de Compostela para que as rapazas novas non morreran de fame nin de frío, nin se adicaran á prostitución, pese a ter en contra ao Concello e ao Cabido catedralicio”. Las maestras de la escuela infantil Raiola de O Castiñeiriño señalaron que “as mulleres non precisamos de axudas, necesitamos colaboración”, al tiempo que recordaron que el centro nació hace medio siglo, en tiempos difíciles, con el objetivo de “facilitar a conciliación familiar e unha educación de calidade aos cativos”. COMPROMETIDA. Uno de los discursos más aplaudidos del acto fue el de la magistrada Ana López-Suevos, comprometida en la lucha contra la violencia de género y quien hizo referencia a la “triste polémica da lei do si é si”. Aseguró que “hai moitos profesionais que estamos intentando mellorar a persecución dos delitos de violencia contra as mulleres; que entendemos o sufrimento das víctimas nestes momentos e que estamos comprometidos na loita contra esta lacra delicuencial, contra os delitos máis repugnantes”. Con esto, quiso recalcar su apoyo “a todas as víctimas de delitos sexuais”. Piedad Jiménez Jiménez, mujer gitana de 80 años y madre coraje de 13 hijos, también recibió un caluroso aplauso del público después de animar a las mujeres a “estudiar una buena carrera y trabajar para sacar adelante a sus hijos y ser libres”. El alcalde de Santiago se encargó de cerrar el acto. Xosé Sánchez Bugallo mostró su profundo orgullo por todas las mujeres homenajeadas, ya que “todos nós recoñecemos nos éxitos e nos avances acadados por elas”. “Grazas a todas vós o noso mundo e un lugar mellor para vivir”, manifesó, antes de recordar que “a muller é a gran discriminada e ignorada na historia da humanidade, aínda que sempre estivo aí, sacando adiante as familias e facendo grandes aportacións que quedaron acochadas”.