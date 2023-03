A USC e a Asociación Área Empresarial do Tambre asinaron a pasada semana un convenio de colaboración para a realización de prácticas académicas externas, curriculares ou extracurriculares, do alumnado de todas as titulacións oficiais de grao e máster universitarios oficiais impartidos na USC. O acordo, que terá unha duración de catro anos, contempla que se realizará, como mínimo, unha convocatoria de prácticas en cada curso académico. Na selección do alumnado valoraranse os méritos académicos, e priorizaranse as prácticas curriculares sobre as extracurriculares.