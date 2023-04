Los investigadores de la Universidad de Santiago, Martín Saavedra, Jorge Mira y Alberto P. Muñuzuri, junto con Luis F. Seoane del CSIC, han hecho un estudio sobre las dinámicas sociales y el comportamiento colectivo humano y han concluido que éste se ve alterado de forma notoria cuando los grupos llegan a 180 y 5.000 personas.

El trabajo, con el título 'A spectrum of complexity uncovers Dunbar's number and other leaps in social structure', ha sido publicado en Chaos, Solitons & Fractals, y determina escalas (números de personas) en las que la complejidad de un grupo social se ve incrementada de manera especialmente intensa.

"El aumento de la complejidad a veces experimenta saltos bruscos. Existen ciertos tamaños por debajo de los cuales nuestras relaciones son simples; pero una vez que superamos ese límite, la estructura social se vuelve más compleja de forma muy rápida", han señalado los investigadores de la Facultad de Física de la USC, Martín Saavedra, Jorge Mira y Alberto P. Muñuzuri; y Luis F. Seoane del CSIC.

Así, los científicos han estudiado los procesos sociolingüísticos acontecidos en Galicia a lo largo de los últimos cien años. En este tiempo, el gallego tendió a ser sustituido por el castellano, a pesar de que las dos son lenguas romances con alta inteligibilidad mutua, lo que habilita el bilingüismo y podría sostener la coexistencia de los dos idiomas a largo plazo.

Estas dinámicas se desplegaron al mismo tiempo, a diferentes velocidades, en núcleos rurales y en grandes ciudades. Galicia contiene la mitad de las 60.000 entidades singulares de población que hay en el conjunto del Estado, de las cuales 27.000 son núcleos con menos de cien habitantes, hecho que permitió a los investigadores contar con grupos sociales de diversa complejidad a la hora de abordar la evolución de este fenómeno.

Los investigadores ordenaron estas velocidades de cambio según la fracción de población urbana en cada región. Con esto descubrieron que hay "tamaños" en los cuales la complejidad de la red social pega un "acelerón". Las escalas singulares se localizan alrededor de 180 y 5.000 habitantes, ambos números muy significativos en el estudio de la complejidad de grupos humanos.

El número 180 es el más destacado por su cercanía al llamado número de Dunbar, antropólogo que teorizó sobre la cantidad de personas que pueden relacionarse plenamente en un grupo social. La otra escala singular detectada, 5.000 personas, entronca con lo que sucede en varios ordenamientos territoriales ya que la legislación española marca cambios en ayuntamientos con más de 5.000 habitantes, siendo este también uno de los límites en los que se producen modificaciones en la composición de los plenos municipales, entre otros.

Los autores han apuntado, como curiosidad, que esta cantidad coincide casi con 5.040, el número que Platón identificaba como el tamaño ideal de su polis utópica.