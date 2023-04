La sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) deberá abonar una indemnización de 25.747 euros a una paciente debido a la “falta de consentimiento informado y a la mala praxis” en una operación de rodilla a la que fue sometida, donde se le implantó una prótesis “sobredimensionada e incompleta”. De esta manera, los magistrados rechazan el recurso de la afectada contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santiago. Ella solicitaba el pago de hasta 180.000 euros.

En cuanto a la indemnización por la falta de consentimiento informado, el TSXG explica que tanto la edad de la paciente como su estado físico influyeron en la “dificultad de la decisión de qué prótesis colocar”. Además, indica en la sentencia que la especialista “valoró hasta el último momento el concreto estado de la paciente para decidir la intervención terapéutica, de modo que, aunque inicialmente se había pautado la colocación de una prótesis unicompartimental, para la que se había firmado el consentimiento informado, finalmente se decidió días antes que era mejor la colocación de prótesis total, ante la situación en que se encontraba en ese momento la demandante”.

Los jueces aseguran que el facultativo hizo constar que el cambio “se comentó a la recurrente” de modo que, aunque no hubo un consentimiento escrito y firmado para este cambio, “no puede considerarse que no hubiera conocimiento por parte de la paciente”. Por ello, concluyen que la cuantía de 3.000 euros por este concepto fijada en instancia “no se considera insuficiente”. Contra esta resolución cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.