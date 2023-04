Facu Díaz, “humorista y de izquierdas”, ya empieza a gustar a diestra y siniestra, aunque algunos se rían en la intimidad. Facu gozó sus vacaciones de Semana Santa en tierras gallegas y regresa ahora con una mochila de guiones en vez de camisetas. “He hecho algo tonto, he pasado cinco días en Vigo con mi pareja, he vuelto a Barcelona y ahora regreso a Galicia otra vez”, dice risueño en charla telefónica con EL CORREO.

Facundo Díaz Troncoso, nacido en Montevideo (Uruguay) hace 30 años, siempre quiso ser guionista. Saltó el charco hace 22 años. Empezó a trastear en Twitter en 2012, se profesionalizó al entrar en La Tuerka, formato que agrandó el eco político del primer Pablo Iglesias, y llegó a Movistar + llamado por Andreu Buenafuente (Late Motiv), sin dejar los espectáculos a una o dos voces (coces, a veces, al ser políticamente incorrecto). Y al preguntarle quién de esas dos personas importa más en su carrera, dibuja una exclamación de duda.

“¡Buf! Seguramente Pablo porque aceleró el proceso que tenía en mente. Estaba ilusionado por trasladarme a Madrid porque ahí vivían muchos guionistas que me gustaban e Iglesias me dio la oportunidad de ir ya con un trabajo... En el cómputo global, Iglesias ha sido más significativo que Andreu, que me ayudó a afianzarme en algunas cosas”.

Facu estará mañana en Vigo (Auditorio del Teatro Afundación), el viernes 14 en Santiago (Auditorio Abanca, 21 h., con entradas desde 15,80 euros) y el sábado 15 en A Coruña (Afundación) con el show Se pudrió todo. Tras años interpretando con Miguel Maldonado No te metas en política, cómicos “Altamente recomendables”, según un tuit del Martiño Noriega alcalde de Compostela, en 2023, Facu retoma el vuelo a dos alas.

“Siempre me ha gustado hacer monólogos. Mis primeras actuaciones en directo fueron en solitario y volver ahora a ese formato es un modo de reivindicarme. Tras trabajar tanto tiempo a dúo, tenía curiosidad por saber si tengo capacidad de sostener un espectáculo solo.” Y lo hace con un show de título crudo: Se pudrió todo

“En Uruguay tenemos un uso muy cotidiano de esa expresión... A veces, hoy parece que no hay nada que vaya bien, y una de las reflexiones que planteo es lo agradecido que estoy al ver que la gente viene a verme hacer comedia. Tendemos a amplificar las cosas negativas, que son más abundantes pero también hay hoy cosas interesantes y positivas, como los avances en ciencia y medicina. Hay una tendencia clara en las redes sociales y los medios de comunicación a amplificar lo negativo, que nos moviliza mucho más. Lo positivo perdura menos”.

Dos amigos y espectadores, Roberto y Beñat García, tras verle, dan pistas del show: “No es un monólogo al uso. Hay mucho de improvisación y cita de noticias de la actualidad con el apoyo de fotos. Y como buen sudamericano encadena temas e historias sin fin”.

Facu Díaz está a mil. En Twitch, plataforma de contenido online en directo propiedad de Amazon, ofrece dos horas matutinas: Buenos días in the morning. Y hablando de palabras, al citar sus referentes cómicos da un répoker born in the USA que achica a quienes dicen que los militantes comunistas (en su caso ya sin carné pero de confesa vocación) solo saben mirar hacia el Este. “De ayer, diría Richard Pryor y Eddie Murphy. De ahora: John Mulaney, Tina Fey y Sarah Silverman”, afirma.

Fan del Peñarol, amigo de escuchar grupos indies como Calavento, este humorista creció en Salinas y con ocho años el bumerán de la emigración devolvió a su familia al país natal de sus abuelos. “Soy nieto de emigrantes gallegos. Mi abuelo era de A Coruña, y mi abuela de Vigo. Mi pareja es gallega, de Vigo, hija de una familia rural con raíces en Ourense, y recorro muchas veces Galicia en épocas vacacionales. Es la tierra con la que más vinculación familiar tengo. Mis abuelos eran gente muy nostálgica de su tierra, no pudieron volver nunca a Galicia. Yo no tengo tantas raíces en Uruguay. Desde que me vine hace 22 años solo fui una vez hasta allí y este año quiero volver... aunque allí no haya público para lo que hago porque mi humor tiene mucho que ver con la política española”.

Facu saca jugo a la política pero a veces patina: “Cantidad de veces he confiado en que funcionaría un chiste sobre Abel Caballero y luego no ha sido así”. Se ve que las LED no lo son todo.