La Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS exige la inmediata intervención de los responsables de la gerencia del Hospital Clínico compostelano “para que restableza o dereito de Iván –el joven arzuano que recibe terapia electroconvulsiva– a ser acompañado polo seu pai”.

Así, divulgan la negativa del servicio de Psiquiatría de Conxo a levantar la prohibición al progenitor de Iván de acudir presencialmente “baixo a escusa de que este violou as normas internas que regulan o uso das instalacións, sen que tal violación fora nunca debidamente explicada”, apuntan desde el colectivo.

Y para respaldar su reivindicación, echan mano del artículo 7.1.1. de la Lei 8/2008 de Saúde de Galicia. En él se recoge, el derecho a ser acompañado “polo menos por unha persoa que manteña vínculos familiares”, y que si se desaconseja tal derecho, sea explicado “de xeito comprensible”. A juicio de la asociación de pacientes, “o único motivo, non explicado adecuadamente, nada ten que ver coa práctica clínica, senón cun suposto uso indebido do móbil”. Así, y si bien admiten que toda utilización inadecuada puntual de una instalación sanitaria puede ser objeto, concretamente, de una invitación para que cese tal actitud, "en ningún caso pode ser escusa para, mediante unha decisión persoal dos responsables do servizo, confiscar un dereito esencial con rango de lei, que polos vínculos emocionais que conleva a relación familiar, como a de Iván co seu pai, só pode ser beneficioso para o proceso de curación do propio paciente".

Asimismo, subrayan que la decisión adoptada "sitúa ao servizo fora dos estándares de calidade en canto a relación médico/paciente, por prescindir das solucións consensuadas baseadas no entendemento mutuo, e coloca a unidade fora dos marxes da legalidade, coa aplicación de medidas restritivas de dereitos impropias dunha sanidade democrática e participativa". Terminan incidiendo en que "as normas de funcionamento e de uso da unidade psiquiátrica, para os familiares e acompañantes, non é allea ás competencias da xerencia desta área sanitaria, quen debe velar para que ditas normas e a súa aplicación impidan a vulneración dos dereitos dos pacientes. Por conseguinte esiximos a súa inmediata intervención para restablecer o dereito que de asiste a Iván a ser acompañado polo seu pai".