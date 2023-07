A subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, presidiu a inauguración da exposición de medios e material da Garda Civil con motivo do 50 aniversario do Servizo de Desactivación de Explosivos e de Defensa Nuclear, Radiolóxica, Biolóxica e Química (SEDEX-NRBQ), celebrado na Cidade da Cultura de Santiago.

A mostra, que será itinerante, pon en valor a historia deste grupo especializado en explosivos dende a súa creación o 2 de marzo de 1973. Na mesma pódese observar a historias dos artefactos explosivos utilizados polos grupos terroristas como o Grupo de Resistencia Antifascista Primeiro de Outubro (Grapo), o Exército Guerrilleiro, Resistencia Galega o ETA, que coas súas accións fixeron que a Policía creara este equipo de especialistas.

Durante a súa intervención, María Rivas utilizou as palabras valentía, xenerosidade, heroísmo e entrega para definir ao SEDEX e recalcou que, dende a súa creación, este corpo mantén intacto o seu compromiso coa cidadanía, coa liberdade e coa defensa e garantía dos dereitos.

A subdelegada do Goberno ironizou coa imaxe que moitas veces se forma no imaxinario das persoas a través do mundo do cine e da televisión e reivindicou a súa profesionalidade e exemplaridade. “Aquí non hai cable vermello ou cable amarelo que cortar. O que hai é moita preparación, formación, profesionalidade e non pouca intuición. Porque a disciplina, a formación, ou a instrución, son tan importantes ou máis que o valor. E niso a Garda Civil, as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, son exemplares”.

María Rivas destacou a gran oportunidade que supón esta exposición para “facer memoria e poñer en valor a evolución, o crecemento e perfeccionamento deste grupo de especialistas que é o SEDEX”. “Como subdelegada do Goberno sinto un enorme orgullo polos homes e mulleres que forman parte das Forzas e Corpos de Seguridade do noso país, sempre dispostos a dar respostas e a buscar solucións en aras da seguridade e da protección á cidadanía”.

A subdelegada aproveitou a súa intervención para recoñecer de novo á que foi a única muller do SEDEX en España durante 11 años, Begoña Sampedro, “por ser capaz de romper barreiras e converterse nun referente para moitas mulleres”. Tamén recoñeceu o feito histórico que supón a recente incorporación de dúas novas mulleres ao corpo.

A subdelegada rematou a intervención expresando a súa gratitude tanto ao SEDEX “por ser garantes da nosa liberdade”, como ás súas familias pola xenerosidade. Ademais animou a toda a cidadanía a facer unha visita a esta exposición.

Pola súa parte, o responsable da comandancia de A Coruña, o tenente coronel Jorge Bodelón, recordou que esta forza padeceu 14 mortes e medio centenar de feridos de axentes no servizo en España dende o inicio das actividades deste grupo.

Ademais, subraiou que este grupo de tarefas ampliaron as súas funcións e que tamén están para previr as ameazas nucleares, radiológicas, biolóxicas e químicas, de aí as siglas NRBQ.

Na exposición verase a evolución dos elementos e equipos, como traxes, máscaras ou robots, que utilizaron este grupo. Unha das mostras máis chamativas será o escaparate onde se exhiben a variedade de granadas de man utilizadas na Guerra Civil que, según explicaron os organizadores, "siguen encontrando a día de hoy" en todo o territorio nacional.

A exposición

A mostra de medios e material da Garda Civil levarase a cabo dende o 12 ao 15 de xullo na Sala de Eventos do Edificio Fontán da Cidade da Cultura en Santiago de Compostela.

A exhibición conta con unha gran variedade de material deseñado específicamente para a desactivación de artefactos así como outros dispositivos, e traxes especiais utilizados polos e polas axentes TEDAX da Garda Civil.