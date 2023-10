El Auditorio de Galicia acogió este lunes la celebración del Día de la Policía Nacional, durante la que fueron condecorados once agentes de la Comisaría de Santiago y de la Unidad de la Policía Adscrita de la Xunta de Galicia, así como la fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Carmen Eiró.

El comisario jefe del CNP en Santiago, Felipe Guzmán, quiso felicitar a todos los miembros del cuerpo con motivo del día de los Santos Ángeles Custodios y destacó la labor que realizan cada una de las brigadas que trabajan en la Comisaría de la capital gallega.

Puso en valor “la calidad personal y profesional de toda la plantilla”, porque “todos son agentes íntegros, responsables y comprometidos". Además, remarcó que “uno de los pilares básicos de la Policía es la formación” y también compartió que “si la Policía es lo que es se lo debemos a las enseñanzas transmitidas por los que nos precedieron”.

Sobre la capital gallega, dijo que se trata de una “ciudad muy especial”, por lo cual “debemos estar muy pendientes para velar por la paz y la tranquilidad y proteger el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos”.

Por su parte, el comisario jefe de la Policía Autonómica, Jorge Manuel Rubal Pena, comentó que “vivimos en un mundo complejo” en el que es preciso “optimizar los recursos de las distintas unidades” que conforman el Cuerpo Nacional de Policía.

Llamó a una “labor de prevención, haciendo copartícipes a los ciudadanos”, a la vez que insistió en que “no puede faltar la cooperación entre las instituciones” para garantizar la seguridad y el bienestar de la población.

También hizo hincapié en que “los policías debemos creer en lo que hacemos para conseguir la excelencia en el trabajo; porque si no se cree en la profesión, si no existe la vocación, no se va a lograr el resultado deseado”.

Ambos comisarios tuvieron palabras de reconocimiento para la fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Carmen Eiró, condecorada con la Medalla al Mérito Policial en esta edición del Día de la Policía; y también para los once agentes que fueron distinguidos con este galardón: el inspector César Ramos, secretario de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Santiago, el oficial Diego Mesejo; y los agentes Patricia Rey, David Rodríguez, David García y Manuel Garrido, de la Comisaría compostelana; y Jorge Tato, Pedro García, David Lobato, Marcos Figueiras y César Montoya, de la Unidad Adscrita de la Policía Autonómica.