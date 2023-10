La Corporación municipal de Santiago dio ayer luz verde al plan especial necesario para la construcción de la nueva plataforma logística de mercancías que se ubicará en el Polígono del Tambre. BNG, PSOE y CA aprobaron, con la abstención del PP, la modificación del planeamiento necesaria para la ejecución del proyecto, después de que haya recibido el visto bueno de la junta de gobierno local. El edil de Urbanismo, Iago Lestegás, indicó en su intervención en el pleno que la propuesta aprobada se trata de un “instrumento de planeamento urbanístico necesario para a implantación da plataforma loxística de intercambio de mercadorías que está previsto crear con financiamento procedente dos fondos Next Generation, e concretamente a través do programa de axudas a municipios para a implantación de zonas de baixas emisións e a transformación dixital e sostible do transporte urbano”.

Detalló que este plan define cuatro grandes cuestiones, como las condiciones de implantación de las edificaciones que albergarán la plataforma logística; sus vías de acceso, maniobra y estacionamiento; las medidas complementarias necesarias para la integración del ámbito del Plan con los elementos que lo bordean; y las actuaciones necesarias para conectar este ámbito con el sistema viario y con las infraestructuras de servicios exteriores. Raxoi aproba o Plan especial de infraestruturas para a creación da plataforma loxística de mercadorías no Tambre También señaló que el documento fija una ocupación máxima por la edificación del 20% de la parcela situada junto a Mercagalicia y diferencia varias zonas: dos áreas de movimiento de la edificación donde se podrán situar los edificios, que tendrán una altura máxima de 12 metros; una zona de espacios libres dedicados a las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento de la plataforma; una zona de borde en la que se mantendrán los terrenos en estado natural y que contará con árboles; y el viario de acceso a la finca. Además, el desarrollo del plan se resolverá en dos fases, tanto en lo relativo a la ejecución de las obras de edificación y urbanización como a la obtención de los terrenos: una primera fase, dirigida a resolver la necesidad inmediata del Ayuntamiento relativa a la implantación de esta infraestructura, y una segunda fase (que afecta una superficie algo menor) con un plazo máximo de ejecución de 4 años desde la finalización de la ejecución de la primera. En cuanto a la situación en la que se encuentra el proyecto en estos momentos y los siguientes pasos a dar, Lestegás avanzó que “prevese que as expropiacións estean realizadas nas vindeiras semanas, porque os técnicos da área de Urbanismo xa están a traballar neste proceso co fin de axilizar ao máximo o trámite. Unha vez expropiados os terreos, tardaríase dúas ou tres semanas en ter o proxecto rematado e poder comezar as obras, que terán un prazo de execución de 8 meses”, detalló. Aunque decidió abstenerse el PP fue crítico con el planteamiento del gobierno local. El concejal José Antonio Constenla acusó al bipartito de “querer empezar la casa por el tejado”, puesto que, a su juicio, se está planteando la construcción del nuevo centro logístico de reparto de mercancías “sin tener claro aún cómo se va a realizar esa distribución de última milla”, sobre todo teniendo en cuenta que “el Tambre se encuentra a bastante más de una milla del casco histórico”, el destino final de las mercancías que llegarán a la nueva plataforma logística.