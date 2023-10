Abordar el acoso escolar desde el prisma artístico pide la valentía propia de poner los pies en el barro del presente social más sombrío, y por ahí camina la compañía compostelana Redrum Teatro, con sede en Teo, localidad con entidad propia muy unida a la capital. Este jueves y viernes (20 h.), llevan al escenario del Salón Teatro, en Santiago, un montaje llamado O pequeno poni, un texto de Paco Bezerra que aborda el bullying en el ámbito educativo, los derechos LGTBI+ y la diversidad. Obra, dirigida por Alex Sampayo, está protagonizada por Guillermo Carbajo y Laura Míguez.

Esa pareja actoral encarna a Xaime e Irene, respectivamente, en funciones que incluyen sesiones matinales para público adolescente de los centros CPI de Bembibre, CPI Antonio Orza Couto (de Boqueixón), IES Eduardo Pondal (de Compostela) y CPI Xosé Pichel (de Coristanco). Las entradas para las sesiones de tarde-noche de este jueves y el viernes en el Salón Teatro, sede del Centro Dramático Galego, valen 9 euros.

Antes, Guillermo Carbajo y Laura Míguez charlan con EL CORREO GALLEGO sobre O pequeno poni, que sobresale en la cartelera de esta semana al abordar un problema que pide atención ya que un 9,53% del alumnado en España dice haberse sentido acosado y un 9,2% haber sufrido ciberacoso, según el primer Estudio Estatal de la Convivencia Escolar en Educación Primaria, presentado este año por el Gobierno con datos de más de 37.000 personas entre escolares, docentes, familias, equipos directivos y de orientación.

Guillermo explica así cómo llega esta compañía a O pequeno poni.

“Alex (Sampayo) dio con el texto y, al descubrirlo, ya tenía en mente adaptarlo porque en Redrum nos gusta tocar temas sociales, como hicimos, por ejemplo, en un montaje previo, Hamelín, sobre un texto de Juan Mayorga. Estuvimos con esta nueva obra en el FIOT Carballo (Festival Internacional Outono de Teatro) y allí la vio el propio autor, Paco Bezerra, y nos dijo que le gustó el montaje. Nuestra propuesta es más una traducción que una adaptación porque el texto de Bezerra se basa en una historia real que tuvo lugar en Estados Unidos pero es una historia universal. La obra cuenta cómo se va rompiendo una pareja cuando le pasa lo que le pasa a su hijo, lo que obliga al público a posicionarse ante una pareja donde ambos quieren hacer lo mejor posible ante esa dura situación que viven por el acoso a su hijo, e intentan resolver la situación de formas distintas, cada uno con aciertos y errores”, aclara el actor pontevedrés, cofundador de Redrum, una agrupación gallega que empezó en 2009 y que suma docena y medio de apuestas escénicas.

Sampayo, director del montaje, subraya dos frases que ilustran la postura antagonista de los personajes de O pequeno poni.

Irene: “Eu o único que quero é que estea a salvo e que deixe de correr perigo! Xa está!”.

Xaime: “Ir coa mochila dos ponis a clase é unha decisión coma unha catedral”.

Son solo dos fragmentos del pulso entre la pareja central de un texto ideado por el citado dramaturgo almeriense Paco Bezerra, Premio Nacional de Literatura Dramática 2009, que tuvo una versión previa escenificada por María Adánez y Roberto Enríquez, bajo la dirección de Luis Luque.

Todo parte de unos hechos reales sucedidos en EEUU hace más de quince años. Un niño fan de la serie infantil My little Pony, que siempre lleva una mochila alusiva a esos dibujos rosas y lilas es, de pronto, objeto de cruel burla, lo que genera una polémica en la escuela y su entorno con posturas contradictorias y enconadas (el centro culpó al menor de alterar el orden). Ese caso y otro suceso similar estadounidense llamaron la atención del dramaturgo andaluz hasta hilar esta pieza que recuerda que el teatro sabe ser mucho más que una puerta al ocio.

Hasta ahora, Redrum ha presentado O pequeno poni en Oroso, Ordes o Ferrol. En escena, Irene y Xaime, Xaime e Irene, son los padres de Luismi, el menor víctima del acoso escolar de esta historia dramática en el doble sentido de la palabra. A Luismi, de nueve años, nunca le vemos pisar la escena pero su herida lo recorre todo de principio a fin.

“So aparece en escena o retrato do neno”, señala Laura “pero, aparte do texto, a escenografía axuda moito a representar o conflito e a distancia que vai medrando entre os dous personaxes protagonistas”.

“Bezerra fala moito dos conflitos da sociedade actual. É unha obra que non deixa a ninguén indiferente. De feito, nas funcións escolares, os docentes falaban de que reflicte ben a falta de recursos e ferramentas que senten ante os problemas do acoso escolar... Que é un tema moi grave hoxe a nivel social e agora aínda máis xa que medra o emprego das redes sociais e de plataformas que non sabemos moi ben como controlar”, asegura la actriz ourensana antes de que su compañero Guillermo sume detalles sobre las funciones previas.

“Estamos contentos porque está gustando. Estuvimos también en O Grove, donde al hacer una residencia técnica hicimos además un debate tras una función para público adolescente y nos llamó la atención que les sorprendiese el final de la obra, que tiene una metáfora que les hizo preguntarnos por varias cosas sobre el lenguaje teatral, al que están poco acostumbrados”, apunta Guillermo sobre una función juvenil donde le sorprendió la ausencia de interrupciones.

“Luego descubrimos que los profesores les habían dicho que entrasen sin llevar los teléfonos móviles”, añade sobre ese preestreno.

Carlos Álvarez-Ossorio, Fernando Epelde y David Fidalgo

O pequeno poni cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia a través del programa de ayudas a la creación escénica. El equipo que saca adelante este trabajo de Redrum se completa con Carlos Álvarez-Ossorio como creador de la iluminación, Fernando Epelde al frente del espacio sonoro, David Fidalgo como responsable de las animaciones que acompañan la labor de la pareja interpretativa y Rubén Porto como ayudante de producción. Tuvieron también la colaboración de los ayuntamientos de Teo y O Grove, con ensayos previos realizados en el auditorio teense Constante Liste (en A Ramallosa) y en el Auditorio Municipal de la citada localidad pontevedresa.