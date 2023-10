Carolina de Juan, Nina, cantante de Morgan nacida en Madrid hace 33 años, atiende a EL CORREO GALLEGO por teléfono desde el local de ensayo que la banda tiene alquilado en dicha ciudad. “Ahora mismo tengo delante de mí toda la cacharrería del mundo, está todo lleno de cables y guitarras, algún que otro bajo, una batería gigantesca, de todo...", explica Nina.

"Desde mediados de octubre nos encerramos aquí para preparar el fin de gira, para que todo vaya fluido una vez que empecemos esta nueva gira. Habrá alguna sorpresa y la idea es que el repertorio sea un poco un resumen y el broche final del tour de The River, pero recuperando también canciones de anteriores discos e intentando hacer repertorios entretenidos, emocionantes y divertidos”, dice Nina sin dar más pistas. “Puede que vayamos variando el repertorio entre concierto y concierto, así que no quiero adelantar nada para no pillarme los dedos”, añade.

Morgan, grupo de rock en inglés con veta folkie que podría haber nacido en los EEUU de 1975 cuando arrasaban bandas como los Eagles, tiene a la voz a Nina junto a Paco López (guitarra), David Schulthess (teclados) y Ekain Elorza (batería), a quienes se suma, aunque no salga en las fotos de promoción, el bajista Alejandro Ovejero. El viernes 10 de noviembre dan un concierto en la sala Capitol de Santiago (entradas a la venta a 27 euros). Y huele a lleno.

Visitan en unos días una ciudad donde ya agotaron los tickets en alguna visita previa.

El público de Santiago siempre nos ha cuidado un montón y no tenemos más que palabras de agradecimiento porque desde el principio, desde que fuimos con la primera gira a una sala pequeñita, nuestra relación con Santiago siempre ha sido maravillosa, aparte de que nos gusta mucho comer y en Galicia siempre hay mucha calidad, así que todo en conjunto es una gran experiencia. Nos gusta volver a la Capitol, que suena bien. Siempre salimos de allí con una energía maravillosa y esperamos que se repita el día 10.

¿Qué puentes hay entre Morgan y la escena de Galicia?

Somos muy fans de Xoel López, que acaba de sacar un nuevo disco, y de un montón de bandas y músicos de Galicia, como Iván Ferreiro y su hermano Amaro.

Pocas cosas con el mérito de tener eco en la escena musical de España haciendo rock setentero en inglés como si de una banda de Nebraska se tratara ¿cuál es la clave?

No lo sé explicar, la verdad. A lo mejor es por las canciones, o por los directos... Al principio fue todo gracias al boca oreja y, por suerte, hemos podido llegar a unos sitios súper bonitos, hemos podido viajar por un montón de ciudades, hemos podido presentar nuestros tres discos súper dignamente, hemos tenido tres giras maravillosas y por eso queremos terminar esta tercera gira por todo lo alto y dar las gracias a todo el mundo que nos ha acompañado desde el principio. Quienes han venido a vernos han conectado con lo que hacemos.Eso nos ha permitido seguir adelante y estamos muy agradecidos.

¿Habrá colaboraciones?

Hay personas que han sido muy importantes en nuestra carrera y esperamos contar con ellos en esta gira, pero todavía no sabemos ni cuándo ni dónde, ya veremos.

Hablando con Rulo, nos dijo que girar abriendo los conciertos de Fito y Fitipaldis le ayudó a tener más público al año siguiente. ¿La repercusión de Morgan nota algo similar tras viajar juntos en 2022?

Fito nos propuso participar en su gira como invitados y fue una experiencia brutal, un regalo, tanto a nivel musical como humano. No sabría decir el impacto exacto que ha tenido pero compartir una gira de esa envergadura siempre ayuda. Nos sentimos súper queridos por el público de Fito que nos escuchaba.

Doce años de carrera, tres discos, North, Air y The River, más un directo, Home – Live at Circo Price, pero... ¿cuántas ofertas ha tenido Nina para hacer carrera en solitario?

No tantas. Al principio, hace años sí que había esas ideas o sugerencias, pero no tuvo sentido en su momento ni creo que lo tenga ahora. Somos una banda desde que empezamos en 2012 y así seguiremos.

¿A qué referentes musicales les gustaría conocer?

No me habría importado nada cantar con Joss Stone. Y hablo por todos si digo que no nos importaría nada tocar con los Rolling Stones o aunque sea pasar un rato en su camerino, o con los Black Crowes, Guns N Roses o Aerosmith, y ya no digo tocar, sino charlar con ellos un rato ya bastaría para sentirnos contentos .

¿Alguna recomendación más allá de la música?

Estoy muy enamorada de una serie japonesa llamada Alice in Borderland, que está en Netflix.