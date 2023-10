La quinta edición de O Son do Camiño ya tiene fechas: 30, 31 (de mayo) y 1 de julio de 2024. Así lo anunciaba este lunes la organización del reconocido festival celebrado en el Monte do Gozo de Santiago.

ANUNCIO FECHAS + SORTEO #OSonDoCamiño 2024! ✨



✨ Volvemos ao O Monte do Gozo do 30 de maio ao 1 de xuño ✨



Para celebralo, activamos un sorteo de 20 abonos individuais na nosa conta de Instagram pic.twitter.com/M96ruxZ2zm — O Son do Camiño (@OSonDoCamino) October 30, 2023

¿Y los estudiantes qué?

Un lunes que parecía menos lunes tras el anuncio de las fechas, pero no para todos. Y es que, O Son do Camiño en 2024 tendrá lugar dos semanas antes de lo que venía siendo habitual en ediciones anteriores, pues, por ejemplo, en 2023 tuvo lugar entre el 15 y el 17 de junio.

Así, al celebrarse este año a finales de mayo, el anuncio de las fechas no ha pasado desapercibido, especialmente para los alumnos de bachillerato, que estarán inmersos en exámenes. Y eso sin contar con la ABAU, que se celebrará entre el 4 y el 6 de junio.

los que organizan o son do camiño teniendo en cuenta a los estudiantes, que bonito😍😍😍😍 — juli (@juuuliandradee) October 30, 2023

Un descontento que se ha dejado notar en redes sociales como X, antes conocida como Twitter, donde muchos usuarios han expresado su malestar.

"No puedo ir al o son do camiño porq no he acabado exámenes q tipo de broma es esta xd", "A de poñer o Son do Camiño o finde antes da selectividade non a pensastedes, non?" o "Las fechas de o son do camiño?? se la ha pelado que el 99% de los asistentes sean universitarios", son algunas de las primeras reacciones en X.

¿Taylor Swift en O Son do Camiño?

"Y el drama de que coincida O Son do Camiño 2024 con el concierto de Taylor Swift en Madrid", ponía una usuaria en X.

Precisamente una de las teorías que empieza a coger forma en redes sociales es la que identifica el adelanto de la fecha del festival para cerrar cabeza de cartel.

Y siguiendo esta línea de pensamiento, ese puesto sería ocupado por Taylor Swift.

Taylor Swift el 30 en Madrid y el 1 en o son do camiño por eso cambiaron las fechas https://t.co/wZEe2IcCw5 — capitán pescanova🧨 (@rxaul7) October 31, 2023

La artista hará parada en Madrid el 30 de junio para presentar su esperada gira 'The Eras Tour', coincidiendo con el festival O Son do Camiño, por lo que no sería tan descabellada su presencia también en este último.

¿La veremos este año en el Monte do Gozo o se quedará en una simple coincidencia?

O Son do Camiño vs Primavera Sound

Además de coincidir en fechas con el concierto de Taylor Swift, también lo hace con el Primavera Sound 2024.

Los dos festivales se celebrarán los mismos días, por lo que puede que veamos a varios artistas en ambas citas.

El adelanto del festival tendrá que ver con "un cabeza de cartel moi grande?", se pregunta Rodri Miguez en su perfil de TikTok.

"Que estará facendo ese cabeza de cartel nesas datas? Vaia, que casualidade, as datas do Primavera Sound", continúa.

Según la teoría del periodista musical, O Son do Camiño pudo haber adelantado las fechas porque el cabeza de cartel también actuará en el Primavera Sound. ¿Será esta la teoría buena?

Por el momento, ninguno de los festivales ha confirmado su cartel oficial, por lo que tocará esperar a conocer los primeros nombres.

Primeras novedades: 48 artistas y 3 escenarios

Tras la publicación de las fechas, O Son do Camiño ha compartido este martes en redes sociales más datos de la que será la edición "más grande y exitosa de la existencia del evento hasta día de hoy".

Volve o evento musical do ano en Galicia



⏰ 3 Días

🌟 48 Artistas

🎤 3 Escenario

🪩 Rock, britpop, electrónica, urbano, pop, punk, reggaeton, house, trap, disco, indie…



e moooitas ganas de pasalo en grande 💫#OSonDoCamiño #Xacobeo pic.twitter.com/DZVQjiwR9d — O Son do Camiño (@OSonDoCamino) October 31, 2023

Así, han adelantado a través de redes sociales que habrá un total de 48 artistas y 3 escenarios.

Rock, britpop, electrónica, urbano, pop, punk y un largo etcétera de estilos harán vibrar a todos los presentes en el Monte do Gozo.

¿Serán ciertas algunas de las teorías? Tendremos que estar atentos a los próximos días para conocer más novedades del festival, que promete ser la cita musical más importante (y esperada) de Galicia.