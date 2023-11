A organización estudantil Erguer.Estudantes da Galiza vén de convocar un primeiro paro de consumo para os vindeiros 9 e 10 de novembro na facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago ante unha suba de prezos en distintas cafetarías e comedores públicos da institución académica, a cal xa lle remitiron un escrito coas demandas.

Dende a organización sinalan que a suba de prezos é abusiva e esixen a aplicación dunha política de prezos reducidos que se adapte ás necesidade e á capacidade económica do estudantado universitario. “Non é asumible que teñamos que pagar 7,50€ por un menú mentres na maioría de universidades europeas o prezo manténse entre os 3 e 5 euros, como é o caso da Universidade de Granada”, sinala Iago Fraga, responsable de Erguer na facultade de Filoloxía, onde comezaron as demandas.

Apuntan tamén que varias cafeterías xa incrementaron os seus prezos, de maneira ilegal, antes da entrada en vigor da nova táboa de prezos, sobre a cal calculan que sexa publicada nos vindeiros días. En conversa con EL CORREO, Iago Fraga apunta a que en Filoloxía págase polo menú 7,50 euros dende hai tres semanas, cando anteriormente costaba 6,40 euros, o que levou á organización estudantil a celebrar a semana pasada unha asamblea "con alumnado de todos os graos e cursos, e na que se decidiu convocar o paro". Explican que é a Universidade de Santiago a que marca unha política de prezos máximos e que as empresas implicadas "deciden aplicalo".

Dende Erguer tamén reclaman un servizo de cafeterías e comedores adaptado ás necesidades reais do estudantado, con alimentos que pasen controis de calidade. No caso específico de Filoloxía, Iago Fraga asegura que "hai moitos estudantes que se queixan da calidade do menú". A maiores, tamén reclaman unha xestión pública deste servizo, denunciando a externalización do mesmo.

Na folga a intención será "non consumir e mostrar que como organización e como estudantes temos opcións a decidir", conclué Iago Fraga.