A concelleria do Partido Popular de Santiago, Nerea Barcia, denunciou onte “a situación de abandono por parte do goberno nacionalista na que se atopan as comisión de festas de Compostela”. A edil popular tivo a oportunidade de escoitar de primeira man as dificultades coas que se encontran as comisións de festas compostelás, que recoñecen, indicou Barcia, “estar cansas de que o Concello non se involucre” e consideran “deficientes” as axudas. Ademais desde as comisións, insistiu a concelleira do PP, “lamentan o difícil que resulta tramitar as solicitudes para poder optar a elas”.

A popular denunciou tamén que estea rematando o 2023 e as axudas de 2022 aínda non se cobrasen, un retraso que calificou de “moi grave”. “Non podemos esquecer que os membros das comisións son voluntarios e que o único que queren é manter as tradicións e seguir construíndo barrio ou parroquia, é inconcebible que desde o concello se lles afogue dese xeito tendo que facer fronte eles mesmos ás débebas”, sinalou. Con respecto á tramitación das subvencións, lembrou as declaracións do grupo do BNG nas que sinalaban que non facían falla máis axudas porque non se cubrían e salientou que “como se van cubrir se tardan un ano en cobralas e piden documentación como para construír un parque eólico?”. “O que está conseguindo así é que xa non perdan tempo en pedir algo que é case imposible de tramitar”, afirmou Nerea Barcia, antes de engadir que resulta “inexplicable este tipo de trabas e a pouca empatía por parte dos nacionalistas cara aos veciños, que o único que pretenden é que non se perdan as súas festas”.