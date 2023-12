El radar de Conxo entró en funcionamiento en el año 2020 y desde entonces es uno de los que más sancionan en la ciudad de Santiago. Muestra de ello es que en 2022 registró 1.800 sanciones mientras estuvo ubicado en la caja de O Restollal y 25.000 en las cajas de Conxo; en lo que va de año, se han contabilizado 10.000 multas solo en este último emplazamiento.

Una madrugada del pasado mes de abril uno de estos conductores sancionados se bajó de su vehículo a la altura del radar en sentido O Milladoiro para romper a martillazos el cinemómetro, situado en pleno periférico de la capital gallega. Horas después, el implicado en el suceso se presentaba en las dependencias de la Policía Local para confesar los hechos y asumir responsabilidades.

Por aquel entonces, el alcalde en Santiago era Xosé Sánchez Bugallo, quien señaló que los daños habían afectado al cristal exterior del cajetín y que debía ser revisado para arreglar los desperfectos, cuyo coste económico asumiría el autor de los hechos. Casi ocho meses después de aquel suceso el radar todavía no ha sido reparado.

Este fin de semana, varios medios informaban de un nuevo 'ataque' contra uno de estos cajetines, en concreto el que está situado en sentido entrada a Santiago desde O Milladoiro, una información que han desmentido desde Raxoi apuntando que "as dúas caixas do radar de Conxo están con desperfectos desde máis ou menos a mesma data. Está funcionando con normalidade pero polo de agora non hai pistas do autor".

Tras estas informaciones contradictorias, EL CORREO GALLEGO ha comprobado que el radar lleva roto desde al menos octubre de 2022 y ha puesto en conocimiento al Ayuntamiento de que los desperfectos causados al cajetín sentido entrada Santiago se habrían producido en esa fecha. Una consulta en Google Maps atestigua que en octubre de 2022 el cristal de este radar ya estaba dañado. Por tanto, a día de hoy lleva más de un año sin repararse.

El contrato de mantenimiento y conservación de los sistemas de control, regulación y gestión del tráfico, y del túnel urbano del Hórreo, en el término municipal de Santiago de Compostela, se encuentra en estos momentos en manos de la empresa Kapsch TrafficCom Transportation, S.A.U. El citado servicio, que incluye también el mantenimiento de instalaciones de alumbrado público y semáforos, se adjudicó en diciembre de 2020 y tiene vigencia de tres años (hasta el 31 de diciembre de 2023), con posibilidad de prorrogarlo dos cursos más.

Desde el Concello, señalan que en Kapsch TrafficCom Transportation "pediron hai tempo as pezas de reposto para ambas caixas. Xa se recibiron, e cambiaranas en breve", pero por el momento todavía no se ha procedido a su sustitución.

Esta desidia de la empresa adjudicataria del contrato de mantenimiento no es la primera polémica que surge desde que se responsabilizaron del servicio. En febrero de 2022, el anterior Gobierno local recibió varias quejas del comité de trabajadores de la firma adjudicataria en las que denunciaban irregularidades cometidas respecto a las cláusulas del pliego.

Por aquel entonces denunciaron el cambio del personal destinado a este proyecto. También acusaron a la entidad de destinar el local cedido por el ente municipal para otros trabajos u obras que desarrollan y la tercera cláusula supuestamente infringida radicaba en el empleo que se hacía de los vehículos y el personal destinado a este contrato, también con vocación exclusiva.

Ahora, esta nueva polémica por no ejecutar los trabajos de reparación de los cristales de ambos cajetines del Radar de Conxo, está siendo vigilada de cerca por la Concellería de Mobilidade que actualmente está en manos de Xan Duro. "Polo de agora non hai ningún expediente aberto, nin se vai abrir por este tema dos cristais, aínda que estase vixiante cos cumprimentos de contrato", declaran fuentes del Concello.