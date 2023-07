El nuevo gobierno local de Santiago acaba de pedir una reunión con la delegación provincial de A Coruña de la Demarcación de Carreteras del Estado con el objetivo de estudiar una solución que permita garantizar la seguridad vial en el túnel de Conxo y a la vez reducir el alto nivel de multas del radar que se instaló en este punto en 2019 y que solo el año pasado tramitó un total de 23.488 sanciones por excesos de velocidad. “Estamos a ver, polo alto volume de multas, que o radar non é unha solución que garanta o respecto do límite de velocidade neste tramo”, señaló ayer a EL CORREO el concejal de Mobilidade, Xan Duro, antes de recordar que el periférico SC-20, donde se sitúa el cinemómetro, “non é de competencia municipal, senón que pertence á Rede de Estadras do Estado”.

De ahí que Raxoi haya solicitado ya una reunión con la administración competente (confía en que se celebre este mismo mes), con el fin de plantear la necesidad de implantar nuevas medidas de “calmado de tráfico”, en palabras de Xan Duro, que apuesta por reforzar la sinalética tanto vertical como horizontal para tratar de que se respete la normativa de circulación en el túnel. Entre otras propuestas, cita, por ejemplo, la posibilidad de instalar bandas rugosas o señales luminosas que recuerden a los conductores que en este punto se requiere precaución. El concejal de Mobilidade sostiene que la solución no tiene porque consistir en la retirada del radar, sino que lo que se busca es conseguir “a mellor solución para este tramo”. La alcaldesa de Santiago ha ido un poco más allá. En declaraciones a Onda Cero, Goretti Sanmartín indicaba ayer que “hai que estudar a súa retirada”, porque “ten unha mala sinalización e non pode ser que se vexa a 30 metro do sinal”. Como su concejal de Mobilidade, la regidora nacionalista apuesta por “outro tipo de sinalizacións” que puedan ayudan a frenar la velocidad del tráfico en este punto, que es peligroso en cuanto a que está condicionado por las entradas y salidas desde la rotonda que une la parroquia de Conxo. Sanmartín admitió ante los micrófonos de Más de uno Compostela que la ubicación del radar “non é a mellor e a súa función parece máis recadatoria”, de ahí que el nuevo gobierno local haya optado por buscar “novas fórmulas” para reducir el volumen de sanciones en este punto y garantizar la seguridad vial. Xan Duro insistió en que “ningún radar ten afán recadador, senón que o seo obxectivo é garantir que se cumpre a normativa de circulación”. En todo caso admitió que el número de multas que tramita el cinemómetro de Conxo (23.488 en 2022 en ambos sentidos) es “moi alto”; lo cual lleva a pensar que este instrumento no está cumpliendo con su papel, que es advertir a los conductores de que hay que levantar el pie del pedal. El PP compostelano lleva tiempo denunciando el alto nivel sancionador de este medidor de velocidad. De ahí que haya solicitado en más de una ocasión su retirada o la revisión de su localización en la SC-20. REPINTADO DE PASOS DE CEBRA CON MATERIAL ANTIDESLIZANTE El Concello de Santiago está ejecutando su plan de mantenimiento de pasos de peatones en el Ensanche de Santiago, donde ya se ha intervenido en varios puntos, concretamente en cruces de las calles República do Salvador con el Hórreo o Doutor Teixeiro; o también en Frei Rosendo Salvado. El repintado de los pasos de cebra se está haciendo, indicó el concejal de Mobilidade, Xan Duro, con material antideslizante, “tal e como establece a normativa”, para evitar resbalones tanto de personas como de bicicletas o motos sobre la pintura blanca, como ya ha ocurrido en alguna ocasión. Te puede interesar: 1 Un conductor se baja del coche en pleno periférico de madrugada para romper a martillazos el radar de Conxo 1 Las ambulancias no se libran de las multas del radar de Conxo y Restollal Motoristas y ciclistas de la capital gallega alertaban recientemente del mal estado de los pasos de cebra de la ciudad y urgían una revisión de la pintura tras registrarse varios accidentes por su baja capacidad antideslizante, el último, el pasado 2 de junio. Agustín Abalde, presidente de la asociación Motoclub Compostela, incidía en que Santiago “fue una ciudad pionera en España a la hora de utilizar pintura antideslizante en la señalética, también en los pasos de peatones”. Sin embargo, “en los últimos tiempos estamos viendo que la capacidad antideslizante de la pintura ha disminuido, lo cual supone un peligro ya no solo para los motoristas, sino también para ciclistas y peatones”, advertía. Faustino Gómez, presidente Composcleta, también tiene constancia de otros accidentes por esta misma causa.