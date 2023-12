José Manuel Amoedo y María del Carmen Sánchez-Carreira, docentes e investigadores de la Facultade de Ciencias Económicas y Empresariales de la USC, fueron reconocidos con el premio Valentín Paz Andrade de Investigación en Economía de Galicia, convocado por el Instituto de Estudios y Desarrollo de Galicia de la USC (IDEGA) y el Consejo Económico y Social (CES). En concreto, Amoedo y Sánchez-Carreira fueron premiados por el artículo Los efectos iniciales de la COVID-19 en las desigualdades de renta en Galicia y su distribución en la sociedad, un trabajo publicado en la Revista Gallega de Economía.

El jurado, presidido por el rector de la USC Antonio López Díaz, motivó sus decisiones, tomadas por unanimidad, “na calidade científica dos traballos, na actualidade e relevancia da temática que abordan e na contribución dos resultados á mellor toma de decisións para o desenvolvemento socioeconómico de Galicia”. Este trabajo resultó distinguido en la modalidad dirigida a trabajos publicados en revistas científicas o en editoriales reconocidas, mientras que la categoría centrada en premiar tesis de doctorado quedó desierta.

Este trabajo tiene como objetivo identificar, medir y describir los cambios en las desigualdades de renta en Galicia tras la pandemia. Para esto, los autores calcularon diferentes indicadores de desigualdad de renta que permiten analizar su evolución antes y después de la pandemia (2014-2020), considerando las diferentes fuentes de ingreso.

Los principales resultados se pueden resumir en tres aspectos. El primero marca que la pandemia implicó un incremento de las desigualdades de la renta en Galicia en 2020. Además, “aumentaron as desigualdades segundo o sexo, a nacionalidade, a idade e o nivel de estudos dos compoñentes do fogar, e as desigualdades territoriais”, explican Amoedo y Sánchez-Carreira. Finalmente, las prestaciones sociales desempeñaron un papel relevante a la hora de suavizar el efecto de la pandemia en las desigualdades. “Os fogares compostos por persoas máis novas virónse claramente menos protexidos que os de maior idade”, comentan.