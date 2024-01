El bipartito de Santiago acusó este miércoles al portavoz municipal del PP y líder de la oposición, Borja Verea, de mentir sobre los tarifazos que, asegura, incluyen los presupuestos de 2024.

La portavoz del gobierno local, la nacionalista Míriam Louzao, declaró que el líder popular “vive instalado na mentira”; al tiempo que le instó a explicar en qué pleno se decidió esta subida de tasas. “Como deberá saber o portavoz municipal do Partido Popular para que se suban as tasas ou impostos hai que modificar as ordenanzas fiscais e aprobalo en sesión plenaria. Que nos indique en que pleno se modificou esta cuestión”, señaló la edil nacionalista. El bipartito sostiene que Verea “vive instalado na mentira porque é o que lle cadra na súa ficción”, al tiempo que asegura que los presupuestos municipales “non recollen a subida de ningún imposto nin de ningunha taxa”.

Con esto, la portavoz del ejecutivo compuesto por el Bloque Nacionalista Galego y Compostela Aberta exigió al portavoz del PP de Santiago que “deixe de enganar á veciñanza, sexa responsable e non xere alarmas infundadas contando cousas que son totalmente incertas”.

Por su parte, Verea argumentó que falta documentación presupuestaria y se preguntó si el PSOE, que firmó el acuerdo de presupuestos la semana pasada, tiene la misma información, porque en ese caso sería una “irreponsabilidad absoluta”. A esto añadió que si lo que quieren es una foto “no jueguen con la responsabilidad de la sociedad” al considerarlo el documento más importante para los ciudadanos.

De lo que conoce hasta ahora puede decirse, según el PP, que “nada de presupuestos sociales”. Verea señaló que la primera medida que entró ayer mismo en vigor es la subida del 13 % de las tarifas de las familias usuarias de Santa Isabel y Sar, unas instalaciones “en un estado lamentable”. Dice que las tasas tendrán todas aumento del 10 % e impuestos por encima del 5 %.

Así, acusó al BNG de tener “poca sensibilidad social y mucha cara” para hacer esa subida a las familias de Santiago sabiendo el estado lamentable en el que están las instalaciones, y sabiendo además que existen otros mecanismos para aliviar esas subidas. Por todo esto, pidió de nuevo que se les remita la información completa y “acaben así con esta anomalía democrática” para poder ejercer “nuestros derechos y defender los intereses de los compostelanos”.