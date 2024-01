Triste noticia para los universitarios de Santiago, pues se han levantado con el anuncio de la muerte de Carolina, conocida popularmente como 'la gata de la Conchi'.

Un cartel en las inmediaciones de esta biblioteca compostelana relata su muerte: "Sentimos anunciaros que la gatita 'Carolina' ha fallecido esta noche por causas naturales".

No es arriesgado decir que no hay universitario en Compostela que, a día de hoy, no conozca a la gata negra y blanca que se dejaba ver y acariciar en los alrededores de la Biblioteca Concepción Arenal.

Varias cuentas muy conocidas entre los universitarios de Santiago, como Salseo USC y Disco Conchi USC, se hacían eco de esta noticia a través de redes sociales en las últimas horas de la mañana de este viernes.

En concreto desde Salseo USC informan que pronto avisarán a toda la comunidad universitaria para "hacerle el homenaje que se merece".

La popular mascota contaba, además, con su propia ubicación en Google Maps, la cual ha sido eliminada tras la noticia de su fallecimiento.