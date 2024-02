Con motivo da celebración do Día Mundial contra o Cancro, o 4 de febreiro, a concelleira Pilar Lueiro acercouse este domingo ata o parque de Galeras para recordar que dende o pasado mes de outubro este espazo convertese na primeira área verde do Concello ‘sen fume’. “No principio do noso mandato comprometémonos coa Asociación Española Contra o Cancro a crear espazos libres de fume e hoxe é unha realidade no parque de Galeras”, dixo Pilar Lueiro nun pequeno vídeo que o Concello colgou durante a mañá de onte á súa rede social X (Twitter).

✅️ O Concello de Santiago de Compostela converte o Parque das Galeras no primeiro parque sen fume da cidade. Preséntao a concelleira Pilar Lueiro neste Día mundial contra o cancro. pic.twitter.com/hZNzIKt7Tw — Concello de Santiago (@PazodeRaxoi) February 4, 2024 No seu día a edil encargada da UMAD (Unidade Municipal de Atención a Drogodependentes), Pilar Lueiro comentou que neste parque compostelá se habilitaría “sinalización sobre a prohibición” mais non habería vixilancia nin sancións, porque o que se busca é o “compromiso social”. "Entre os 16 e os 24 anos, “o 22% dos rapaces e o 18 por cento das rapazas” son fumadores, por iso a intencionalidade desta iniciativa pasa por lograr “desnormalizar o consumo de tabaco”. Lueiro anunciara en outubro a intención do goberno local de ampliar “os espazos sen fume a prazas e espazos deportivos ao aire libre”. Polo de agora non se coñecen lugares nin datas.