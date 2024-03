Cortes de suministro eléctrico en varios puntos la próxima semana

Varias instalaciones de la capital gallega se verán afectadas durante la próxima semana por cortes de suministro eléctrico como consecuencia de una serie de trabajos de mantenimiento que se van a llevar a cabo en varios puntos de la red eléctrica de Compostela. En concreto, y según se informa desde el Concello de Santiago, los trabajos, con los que se pretende acometer una serie de mejoras que permitan dar respuesta a las necesidades de suministro eléctrico, podrían provocar interrupciones de electricidad entre el martes y el viernes de la próxima semana. Más en detalle, y según se señala en un comunicado de la empresa suministradora, Naturgy, y al que se puede acceder desde la propia página web del ayuntamiento, las instalaciones de Compostela que podrían verse afectadas por estos cortes de suministro eléctrico estarían ubicadas en la rúa de Chícharo, en Cottolengo, Monte do Seixo, Pai da Cana, Pena, Ponte Pereda, Suarribas y Tras do Monte do Seixo.