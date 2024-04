Robos con fuerza, persecuciones, agresiones o delitos de incendio: ¿Sigue siendo Santiago una ciudad segura?

Desde el pasado 26 de marzo, día en el que su produjo el atraco a la joyería Camilo Regueira, ubicada en San Miguel dos Agros, en el casco histórico de Santiago, ha pasado casi un mes en el que la capital de Galicia ha vivido diferentes actos delictivos, que denotan una subida de criminalidad que corrobora el reciente balance anual de criminalidad elaborado por el Ministerio del Interior, el cual señala que las infracciones penales en Compostela subieron en 2023 un 4 % en comparación con el año anterior. Dicho informe apunta que, el aumento de los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, se han disparado un 71,2 por ciento durante el pasado ejercicio, con 262 casos en 2023 frente a los 153 registrados el año anterior.

Además, los robos con fuerza en domicilios subieron un 38 % (de 79 a 109), los robos con violencia e intimidación aumentaron un 20,5 %, de 44 a 53; los hurtos crecieron un 6,1 %, de 1.303 a 1.383; y las sustracciones de vehículos también subieron, de 16 a 17 en la comparativa entre 2022 y 2023.

En términos globales, según el balance de criminalidad, entre enero y diciembre de 2023 se registraron en la capital gallega un total de 4.778 infracciones penales, mientras que en el mismo periodo de 2022 fueron 4.594. En el apartado de criminalidad convencional, todas las tipologías delictivas, salvo los secuestros, subieron el año pasado en relación al ejercicio anterior. Del total de infracciones penales registradas en 2023, es decir, 4.778 delitos, 3.980 corresponden a criminalidad convencional, lo cual supone una subida del 7% con respecto a 2022 (3.718 casos).

A tenor de los sucesos acontecidos desde el asalto a la joyería del casco histórico de Santiago a finales de marzo, entre los que ha habido robos con fuerza, persecuciones a lo kamikaze y hasta el incendio intencionado de varios vehículos de una empresa de alquiler por un cliente que también agredió a los empleados, puede que la tradicionalmente tranquila Compostela... ¿Haya dejado de serlo?

Atraco en la joyería Camilo Regueira

Tras el robo en la joyería de la zona vieja el día 26 del pasado mes marzo, en el que los autores del asalto, ya identificados pero todavía en busca y captura, realizaron de madrugada un boquete en el escaparate con la tapa de una alcantarilla y en el que se llevaron 19 piezas de oro con piedras preciosas entre las que se incluyen diamantes, esmeraldas y zafiros valoradas en más de 100.000 euros, el gerente de Compostela Monumental, José Ángel Blanco, lamentó que la presencia policial por las noches “es escasísima” en el casco histórico. “Van pasando equipos de gobierno y no se actúa. Es como predicar en el desierto. Mientras no ocurra nada más grave, no harán nada”, denunció Blanco.

Boquete realizado con una tapa de alcantarilla por los ladrones en la joyería Camilo Regueira / Antonio Hernández

El gerente de la asociación de comerciantes incidió entonces en la necesidad de que se dote a la Policía Local de “más medios humanos y materiales para contrarrestar esta situación”. En el caso concreto del robo en la joyería Camilo Regueira, exigió que se actúe “con contundencia”. Así, Blanco incidió en que la zona en la que se produjeron los hechos “está video vigilada” y criticó aludiendo a que “parece que nadie está mirando las cámaras”.

Robo frustrado en la Facultad de Matemáticas

Además, en esa misma madrugada del 26 de marzo, se produjo un suceso de similares características al registrarse un intento de robo con el mismo modus operandi en la Facultad de Matemáticas de la Universidade de Santiago (USC), situada en el Campus Sur. En esta ocasión, el autor o autores no se llevaron nada del interior del centro.

Asalto a Kiko Milano en el Ensanche

Pocos días después, durante la madrugada del 9 de abril, una nueva noche de delitos sacudió la ciudad. La tienda de cosméticos Kiko Milano, ubicada en el 28 de la rúa do Xeneral Pardiñas del Ensanche compostelano, fue objeto de un nuevo asalto. Según pudo saber EL CORREO GALLEGO, los ladrones rompieron, en este caso, la puerta de la entrada y se consiguieron llevarse la máquina registradora. Fue un particular el que alertó, en torno a las 05.00 horas de la madrugada, de una situación que la Policía Nacional está investigando como un presunto robo con fuerza.

"La Policía encontró la caja registradora en el entorno de la rúa Xeneral Pardiñas", indicó entonces a este diario el personal del establecimiento, calificando de escaso el botín lo que se llevaron, puesto que "en el interior de la caja registradora solo había el poco cambio del día anterior". Además, señalaron que es el segundo atraco que sufre este establecimiento en poco más de un año.

Agentes de la Policía Nacional en la tienda de cosméticos Kiko Milano trasa el atraco / Antonio Hernández

Delmiro Prieto, portavoz de Santiago Centro, la asociación de comerciantes del Ensanche, señaló a raíz de este incidente que pese a los robos que se están registrando en la ciudad en las últimas semanas, la capital es gallega es una urbe “tranquila y segura”, y calificó de “casos puntuales” este tipo de sucesos. No obstante, aludió a que es una evidencia que sí hacen falta muchos más efectivos policiales en Santiago. “Tanto Policía Nacional como Local arrastran desde hace mucho tiempo un déficit muy importante de agentes, lo cual no ayuda a reforzar la seguridad”, concluyó Prieto.

Cogidos 'in fraganti' en Cre-Cotte

En la madrugada de ese mismo martes 9 de abril, al filo de las tres de la madrugada, la crepería Cre-Cotte, situada en el número 1 de la Praza da Quintana, fue también objeto de un intento de robo, después de que un hombre accediese al interior del local por una ventana. Una vez dentro, “arrancó la caja registradora y la lanzó a la calle, donde esperaba otra persona para llevársela”, indicaron a este diario los dueños del negocio. En este caso, la rápida intervención policial evitó que se consumase el atraco. “Los cazaron justo en el exterior del local, cuando se disponían a huir con la caja registradora”, afirmaron los propietarios de la crepería e incidieron en que este tipo de sucesos se repiten con demasiada frecuencia en las calles de la zona monumental. En este sentido, insistieron en la importancia de reforzar la presencia policial. “Especialmente por la noche, la inseguridad en algunas calles es evidente, con constantes trifulcas y peleas. Hay cámaras de videovigilancia en distintos puntos, pero no sirven para nada”, concluyeron.

Persecución de un kamikaze por las calles de Santiago

Apenas un día después, la tarde del 10 de abril, una espectacular persecución a lo kamikaze sembró el caos por las calles de Santiago. Ocurrió a las 19:35 horas de la tarde, y se inició cuando un vehículo averiado causó una importante retención en el túnel del Hórreo. Ni corto ni perezoso, uno de los conductores que había quedado atrapado por el incidente, decidió dar la vuelta y circular en sentido contrario para eludir el embotellamiento.

Fue entonces cuando se encontró a los agentes de la Policía Local de Santiago que habían acudido a aliviar el tráfico, iniciando en ese momento una fuga a lo kamikaze por las calles de Compostale tras golpear un coche patrulla que intentó cortarle el paso sin éxito.

Durante su huida, los demás usuarios de la vía y transeúntes que se cruzaban al conductor kamikaze, quedaban atónitos ante la escena que estaban presenciando. El conductor, que posteriormente dio positivo en la prueba de drogas, no dudó en saltarse todos los semáforos y circular en sentido contrario en numerosos tramos de su recorrido en los que se mascó la tragedia en diferentes ocasiones.

Finalmente, el individuo sería detenido en el Carmen de Abaixo y, tras su identificación, los agentes pudieron constatar que carecía de permiso de conducir por pérdida de puntos, por lo que será investigado por dicho motivo. Además, fuentes policiales señalaron que se le acusará por conducción temeraria con un "manifiesto desprecio por la vida". A todo esto hay que sumarle el resultado positivo en el test de drogas en THC y la aprehensión de cierta cantidad de dicha substancia, motivo por el que ya se le realizó la correspondiente denuncia.

Un hombre prende fuego a tres coches de Aparking Fly en Lavacolla

Los hechos se produjeron en la tarde del pasado jueves 11 de abril, cuando en torno a las 20.00 horas un particular llamó al 112 para alertar de que ardían varios coches en una empresa de alquiler de vehículos situada en Sabugueira, en el lugar de O Noval, muy próxima al aeropuerto de Lavacolla. Según el aviso, se trataba de una acción intencionada por parte de un cliente del establecimiento.

El suceso se inició cuando, el ahora detenido, perdió los papeles al ser informado de que tendría que abonar un recargo de 30 euros al hacer entrega de un vehículo un día más tarde de lo acordado. Fue entonces cuando la emprendió a golpes con los empleados, agrediendo al trabajador que lo atendía y al resto de sus compañeros que acudieron en su ayuda.

El hombre, bastante corpulento y fuera de sí, decidió una vez acabada una primera riña acercarse a una gasolinera cercana con la intención de comprar una garrafa de gasolina con la que prender fuego a la furgoneta que había alquilado. De vuelta en la empresa, de nuevo volvió a agredir a los trabajadores y una vez solo en el lugar, aprovechó para rociar de combustible el vehículo para inmediatamente prenderle fuego. La magnitud de las llamas fue tal, que acabaron por afectar a otros vehículos que también estaban estacionados en el lugar, calcinando por completo dos de ellos y afectando a un tercero.

A su llegada, los bomberos procedieron a extinguir el incendio y a refrigerar la zona, que afectaba también a la vivienda que alberga la sede de Aparking Fly. Las personas que se encontraban en el interior de la casa tuvieron que ser desalojadas.

La magistrada del juzgado de instrucción número 1 de Santiago, en funciones de guardia, decretó ese mismo día el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido, mientras el Tribunal Superior de Justicia de Galicia informó posteriormente que la resolución adoptada por la jueza es que el hombre será investigado por los delitos de incendio, lesiones y hurto.

Todo lo sucedido se recoge en una grabación de una cámara de seguridad que circula por las redes sociales y a la que ha tenido acceso este diario, del cual ofrece varios fragmentos o reseñas de su contenido.

Incendio intencionado de cuatro vehículos de madrugada

El último episodio de esta serie de sucesos delictivos en Compostela, ocurrió el sábado día 13 de abril y con el fuego de nuevo como protagonista.

Vehículos calcinados intencionadamente de madrugada en Santiago / Salseo.com

Efectivos de Bomberos del parque de Santiago tuvieron que sofocar durante la madrugada un incendio que afectó a cuatro vehículos estacionados entre la rúa Cracovia y Camiño da Ameixaga. A las 3.36 horas recibieron el aviso de que un coche, un Peugeot 205, estaba ardiendo en la rúa Cracovia, pero una vez consiguieron apagar este incendio, muy cerca de la zona, en Camiño da Ameixaga, otros tres vehículos también estaban ardiendo. En este caso, según informaron los Bomberos, el fuego comenzó en un Ford Focus y se propagó a los coches que estaban aparcados delante y detrás de este.

La Policía, que investiga lo sucedido, apunta a que los incendios registrados ese madrugada en ambos puntos fueron intencionados.

Mapa interactivo de los delitos ocurridos durante el último mes en Santiago

Explora en el siguiente mapa interactivo las localizaciones y la información más relevante de los últimos sucesos delictivos que han tenido lugar en la capital gallega.