Un trabajador de la limpieza ha hallado este martes a las 8.30 horas el cuerpo sin vida de un bebé en la playa Costa Daurada de Roda de Berà (Tarragona). El cadáver llevaba más de un día sobre la arena junto a otros restos arrastrados por la marea: un bulto que los bañistas, a lo largo de ayer lunes, un día entero, confundieron con un muñeco. El alcalde del municipio, Pere Virgili, cree que una hipótesis plausible para explicar el triste hallazgo es que se trate de un menor que viajaba en una patera. La Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar los hechos.

La autopsia que se practicará en las próximas horas al cuerpo de la víctima aydará a comprobar si existen indicios de violencia en el cuerpo o si falleció de forma natural y también permitirá aproximar cuántos días llevaba muerto. A juzgar por el avanzado estado de descomposición que presentaba, pudo ser hace varias semanas.

El hallazgo

En la playa Costa Daurada de Roda de Berà (Tarragona) está permitido pasear a los perros antes de las 9.00 horas. Dos dueñas que paseaban a sus canes han observado que varios agentes de la policía local, primero, y después de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Civil se concentraban en el rompeolas, junto al espigón. "Nos hemos acercado a preguntar y nos han dicho que habían encontrado el cuerpo de un bebé", explican a este diario horas después del hallazgo, cuando la arena vuelve a ser únicamente un territorio de bañistas que están de vacaciones.

Quien ha activado a la policía ha sido un trabajador de la limpieza del Ayuntamiento. Se ha acercado al cuerpo sin vida del menor creyendo también que era un muñeco pero dispuesto a averiguarlo. Así ha comprobado que era un bebé de verdad. Vestía lo que parecía un pijama y el cuerpo estaba muy degradado por la acción del agua.

Lo más probable es que el bebé llevara varios días en el mar y que puede haber sido arrastrado desde muy lejos por las corrientes marinas. Es decir, puede proceder de rincones muy alejados a esta playa e incluso de un país distinto a España.

Agentes de la Guardia Civil, en colaboración con el resto de policías, han desplegado una lona para proteger la intimidad del menor. Un gesto habitual aunque, en este caso, paradójico después de las horas que llevaba allí su cuerpo, expuesto a la mirada de decenas de bañistas desde, por lo menos, un día antes.

"Vimos el cuerpo de un niño, estaba bocabajo, no se apreciaba su cabeza. Creímos que era un muñeco, o una bola de arena", explica Eva a este diario, una de las personas que ayer se bañó y tomó el sol cerca del cadáver del menor pero no avisó a la policía –nadie lo hizo– creyendo que no podía tratarse de un bebé real.

"La cabeza piensa lo que quiere para quedarse tranquila", los disculpan las dueñas de los perros, para tratar de explicarse que nadie alertara a las autoridades hasta que el trabajador de la limpieza lo ha hecho esta mañana.

El cádaver de un migrante

El alcalde Virgili, en declaraciones a RAC1, ha apuntado que la víctima podría ser un náufrago de alguna embarcación de migrantes que habría muerto ahogado en el mar y que las corrientes habrían llevado hasta esta playa de la Costa Daurada. "En un primer momento parecía un muñeco, pero es un cadáver decapitado, que llevaba tiempo en el mar. Aquí podemos hacer hipótesis y suposiciones, y podría ser un cadáver más del 'mare mortum' que tenemos frente a nuestras playas", ha manifestado.

El juzgado de Instrucción 7 de El Vendrell, en funciones de guardia, ha practicado el levantamiento del cadaver a las 11.30 horas.