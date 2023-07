Na súa longa e fecunda traxectoria artística, o pintor malagueño Pablo Ruiz Picasso dedicou moita atención á obra gráfica, na que atopou un medio de creación alternativo ao debuxo e á pintura. Entre as técnicas que espertaron o seu interese atópase a do linogravado, co que realizou 199 imaxes. A súa inqueda personalidade creadora fixo que tamén nese medio incorporara un amplo repertorio de aportacións gráficas que se concretan en procesos técnicos e métodos de linogravado anovadores.

Este ano, con motivo da celebración do cincuentenario do falecemento do artista, o Museo do Gravado de Ribeira sumouse aos actos organizados en Galicia no marco desa efeméride, e programou un ciclo de tres cursos de linogravado.

O primeiro deles rematou onte coa entrega de diplomas por parte da tenente de alcalde en funcións e concelleira de Cultura de Ribeira, María Sampedro. Trátase do undécimo obradoiro de gravados impartido no taller de dito museo, tal e como recordou o seu director, Pastor Rodríguez. O vindeiro taller xa comezou onte e terá lugar ata o 2 de xullo, e o terceiro impartirase do 3 ao 5 de xullo, sumando cada un deles dezaseis horas lectivas presenciais.

Os cursos son dirixidos polos profesores da Universidade de Salamanca José Fuentes, Antonio Navarro e Isabel Carralero. O número de asistentes a estas tres accións formativas é de corenta persoas, procedentes de Porto do Son, A Pobra do Caramiñal, Ourense, León, Alacante, País Vasco, Lugo, Noia, Ribeira, Oviedo, A Coruña, Cáceres, Santiago de Compostela, Valladolid, Albacete e Madrid.

Os artistas participantes realizarán dúas imaxes distintas: unha en linogravado con liña negra (técnica coa que se talla o propio trazo co que se debuxou a imaxe sobre o linóleo, de modo que as liñas teñen unha espontaneidade e expresividade inusual nesta técnica) e outra en linogravado dixital (técnica coa que, para obter unha imaxe con varios tons ou cores, se emprega unha soa prancha de linóleo, de xeito que, cada vez que se talla unha parte do linóleo, correspondente a un ton ou cor, sobreimprímese na imaxe, e o resultado é a resta progresiva de superficie do linóleo ata que queda cos elementos mínimos da última cor).

Con todas as imaxes que fagan organizarase unha exposición en homenaxe a Picasso a finais de ano.

Por outra banda, 17 artistas do Barbanza expoñen obras conxuntamente na casa consistorial de Ribeira. A mostra leva por título Artistas no Concello e está formada por 37 cadros. Os participantes son: Xoán Fernández, Maralla, Antonio Pérez, Carmen Sampedro, Novais, Pío Costa, Mónica Rivas, Teresa Ramallo, Sergio Femar, Aida López, Manuel Varela, Hugo María Pereira, Teresa Argibay, Santarelli, Esther Rincón, Sara Maneiro e Rafael Pozo.