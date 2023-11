O poeta e músico Afonso Eanes do Cotón vén de entrar no Álbum de Galicia este mércores, 15 de novembro, cun texto escrito polo historiador nicrariense Amancio Liñares. Eanes foi trobador, xograr, segrel e pode que escudeiro, vivindo dende finais do século XII ata 1250.

Na entrada do Consello da Cultura explícase que a súa existencia segue envolta nas néboas propias da Idade Media, diante da falta de documentación suficiente. O seu vínculo coas terras barcalesas é salientado por diversos autores, sobre todo por situarse na vila de Negreira o Pazo do Cotón, un edificio barroco con orixes medievais e que podería considerarse o seu espazo mítico. Afonso Eanes: participar para manter activa a asociación cultural na Baña e Negreira Con respecto á súa produción literaria, aparece divulgada en obras varias, un feito que, segundo explica o autor da súa biografía no Álbum de Galicia, era “habitual coas composicións dos trobadores da Idade Media que cultivaron a lírica galego-portuguesa”. Constan vinte e catro das súas cantigas no Cancioneiro Portugués da Vaticana e no Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa.