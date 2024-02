Procedimiento sancionador por un vertido de restos en Ventosa

O alcalde de Oroso, Álex Doval, confirma a incorporación dunha traballadora social ao centro de saúde local para mellorar e axilizar as tarefas en Servizos Sociais (con funcións como a atención a menores, maiores, persoas con discapacidade o vulnerables). E, do mesmo xeito, empezaron unha serie de obras para mellorar a accesibilidade con portas automáticas e a posta en marcha dos recuperadores existentes para evitar a saída do aire quente ao exterior, así como reparar e tratar o revestimento de madeira nos patios interiores do inmoble.