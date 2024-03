Muere atropellado un septuagenario en la localidad arzuana de A Portela

Una persona fallecía atropellada en el lugar de A Portela en la mañana de este domingo, a la altura del kilómetro 58 de la carretera nacional N-547 a su paso por Arzúa. Según ha trascendido, se trata de un septuagenario, vecino de la zona, con las iniciales J.R.G. , y hay confirmación de que el vehículo implicado en el suceso se detuvo tras el siniestro, que ocurrió al filo de las 10.00 horas.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó el helicóptero de Urxencias Sanitarias de Galicia, pero únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de la persona implicada. También se personó Tráfico y los servicios de mantenimiento viario. En cuanto a las circunstancias, se trabaja con la hipótesis de que habría cruzado el vial a la salida de una pronunciada curva.

No se trata del único suceso de estas características registrado en el municipio en los últimos meses, y hay que recordar que el pasado 4 de septiembre de 2023 un hombre de 83 años fallecía en Arzúa al ser atropellado por un camión. El 112 informaba de que el accidente se produjo en la N-547, en el kilómetro 63,7 y, al parecer, el octogenario habría cruzado la avenida principal de la villa por un lugar no señalizado. Fue un particular quien llamó al 112 para informar de que una persona había sido atropellada por un camión y que se encontraba debajo del vehículo. Una vez liberada la persona y pese a los intentos de reanimación, los profesionales sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento.