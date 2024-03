Dez talentos da internet de Galicia optan ao premio ao mellor contido dixital do Festival Carballo Interplay

O festival de contidos dixitais Carballo Interplay celebrará a súa úndécima edición do 4 ao 7 de abril co fin de seguir apoiando e conectando os talentos da rede. Unha das novidades é o premio a Mellor Contido Dixital Galego, que xa ten 10 finalistas seleccionados entre as 24 candidaturas presentadas.

Os elexidos na categoría de mellor canle son o medio de comunicación ourensá OU Ké!, no que tratan temas relacionados coa política, a cultura ou o deporte dende un punto de vista humorístico; o videopodcast de humor e lifestyle Exército Mekemeke, retransmitido dende Ames Radio e conducido por Carlos Vieito, Lidia Veiga e Miguel Gómez Abad; Rebelico Revista, un medio que difunde en redes sociais e na súa web a cultura tradicional galega; Toxío, un proxecto multiplataforma sobre viaxes con especial atención tamén ao veganismo e a defensa dos Dereitos Humanos; e O Faiado Podcast, un videopodcast de conversas e humor dirixido á xeración Z e realizado por oito estudantes dende a Universidade de Santiago.

Pola súa banda, na categoría de mellor creador os nominados son Iago Gordillo, de Recuncho Gamer, un espazo de divulgación sobre videoxogos en redes; Rodri Míguez, creador de contido en Tik Tok sobre música galega; Laura Veiga, creadora da conta Pingando, que trata temas de divulgación menstrual e saúde sexual; María Rúa, coñecida en redes como Prado Rúa (@prado_rua), creadora de contido sobre cultura e actualidade, e Sara Seco (@sarasecorial), popular en Tik Tok polos seus blogs e vídeos de lifestyle.

Optarán aos dous premios de 600 euros, por categoría, e presentarán os seus proxectos no propio festival, que contará tamén con shows en directo de programas como Exército Mekemeke, videpodcast nominado aos Premios Ondas na categoría de lingua cooificial; o podcast de tertulia cultural Café Derby 21, no que participarán Pablo Meixide, Blondiemuser e Lidia Veiga, entre outros; e unha videoregueifa entre dúas das creadoras de contido en redes máis populares do ecosistema galego: Sara Seco e Malva.