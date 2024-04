Ferido leve o condutor dun camión cargado de madeira que envorcou na Laracha

Un camión cargado de madeira envorcou na tarde do xoves cando circulaba por unha estrada local no lugar de Carballa Redonda, pertencente á parroquia de Montemaior, no concello da Laracha.

O condutor contou coa colaboración dun operario que traballaba no cargado do camión para saír do vehículo, e foi trasladado por este ao centro médico da Silva, tal e como informou a Policía Local da Laracha.

Ata o lugar desprazáronse os bombeiros de Carballo, que constataron ademais a perda de combustible do vehículo provocando que o gasóleo alcanzase un regato próximo, polo que informaron a Augas de Galicia desta situación.

No operativo participaron tamén unha patrulla da Policía Local da Laracha, Garda Civil de Tráfico e Protección Civil de A Laracha.