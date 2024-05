Un cento de libros e viños no encontro enoliterario de Fisterra

Cen libros, cen viños. Con esta ambiciosa aposta botou a andar o segundo Encontro Enoliterario de Galicia, celebrado no Hotel Bela Fisterra e organizado polo xerente do establecemento Pepe Formoso e o poeta fisterrán Modesto Fraga, xunto con Luis e Alejandro Paadín, autores da Guía de Viños de Galicia, e dos escritores Rodrigo Costoya e Rober Cagiao.

Enoloxía e literatura protagonizaron o encontro no Bela Fisterra / Cedida

Preto de duascentas persoas gozaron dun encontro no que a enoloxía e a literatura galegas foron protagonistas. Entre os máis de trinta escritores presentes atopábanse figuras consagradas e tamén literatos noveis, ademais de persoeiros como Ramón Caride Ogando; Bieito Romero (Luar na Lubre); Julio Castro, director do Parador de Turismo de Muxía; Julia Ures, do colectivo Ponteceso Cultura Permanente; Brais Pichel, chef do restaurante Terra, con estrela Michelín; e Manuel López, presidente da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago.

No encontro expuséronse máis de cen libros / Cedida

Asistiron tamén representantes de empresas, de clubs de lectura e librarías, activistas en prol do patrimonio, estudosos, artistas de países coma Hungría ou Italia, e numerosos amantes da cultura. Todos eles puideron desfrutar dun acto no que todo foi de balde, tanto os viños coma a conversa sobre os libros, que non estaban á venta.

Participantes no segundo Encontro Enoliterario no Hotel Bela Fisterra / Cedida

Finalmente, foron máis de cen os títulos que os autores e autoras trouxeron ao Bela Fisterra. Tamén máis de cen os brindes que se sucederon sen pausa nos diversos grupiños de asistentes. Conversas, literatura e viño. Un éxito que augura que Galicia poderá celebrar axiña o seu III Encontro Enoliterario.