La línea ascendente de la SD Compostela en las últimas semanas es evidente, percibiéndose un equipo cada vez más competitivo sobre el terreno de juego. Algo que, naturalmente, ha tenido efectos positivos también en la tabla clasificatoria, en la que poco a poco los santiagueses van escalando puestos para recuperar la tutela de favorito con la que iniciaron la temporada.

Lo cierto es que el inicio de la misma no fue cómo se esperaba. Tras siete jornadas, el Compos solo había cosechado una victoria. Fue en la segunda jornada, ante una Arandina recién ascendida a la que no le están saliendo las cosas (son antepenúltimos) pero que hizo sufrir a los santiagueses, que finalmente vencieron 4-2. Se esperaba que esta victoria, tras el empate a ceros en un campo particular como el del Marino de Luanco, fuese un impulso para el equipo de cara a las siguientes jornadas, pero no fue así.

Tras la derrota por 0-2 ante el Racing Vilalbés, tercera consecutiva en el Vero Boquete, el Compos solo había sumado seis puntos de 21 y se encontraba en la 15ª posición, en puestos de descenso. Esto provocó una revolución en la entidad, que tras el derbi con los lucenses cesó a su entrenador Manel Menéndez y su cuerpo técnico, acordando además la salida del director deportivo Manuel Castiñeiras.

Víctor Pazos asumió el papel de este último y días después se anunció el fichaje de Míchel Alonso como nuevo entrenador, incorporación con la que se esperaba dar un cambio de rumbo hacia las posiciones más altas de la tabla.

Y lo cierto es que dos meses después el técnico ferrolano parece haber dado con la tecla para cumplir ese objetivo. No solo por las sensaciones en el terreno de juego, que evidentemente han mejorado, sino también por la evolución del equipo en la clasificación y por unos números que ya son de líder.

Desde la llegada de Míchel Alonso, la SD Compostela ha sumado 18 de los 24 posibles en las ocho jornadas que ha estado a los mandos del equipo. Lo hace tras haber sumado seis victorias y dos derrotas, lo que ha llevado a la esedé desde la 15ª hasta la 6ª posición, situándose a solo un punto del play-off y habiendo recortado cinco al liderato (estaba a 12 cuando llegó y a siete actualmente).

De esta forma, desde que Míchel dirige al Compos ningún equipo ha sumado más puntos, situándose por detrás curiosamente otros equipos gallegos del grupo y uno asturiano: Ourense (17 de 24), Langreo y Coruxo (16 de 24), y Pontevedra y Vilalbés (15 de 24).

Una remontada partido a partido

Míchel Alonso debutó como entrenador de la SD Compostela en Torrelavega tras haber dirigido al equipo durante apenas un par de sesiones de entrenamiento. El equipo llevaba entonces cuatro jornadas sin marcar, habiendo jugado además tres de ellas en San Lázaro, y sorprendió al anotar cuatro goles (Euse, Manu Barreiro y Juampa en dos ocasiones) para volver a la senda de la victoria por la mínima.

Una semana después, el técnico ferrolano debutó ante su afición con una nueva victoria ante el Valladolid Promesas, anotando de nuevo cuatro tantos (Juampa, Parapar y dos de Manu Barreiro) y encajando solo uno. Esta fue el primero de los cuatro triunfos consecutivos en el Vero Boquete, donde Míchel no ha dejado escapar ningún punto y desde entonces no ha encajado. Ganó 2-0 al Cayón (Jaime Santos y Juampa), 1-0 al Coruxo (Fer Beltrán) y 1-0 al Oviedo Vetusta (Antón de Vicente).

Te puede interesar: Deportes Pablo Antas se une a la enfermería de la SD Compostela con una microrrotura en el muslo derecho

Como visitante, tras el alegre debut en Torrelavega, llegó su primera derrota. Fue en Langreo, por la mínima y en los últimos minutos, al encajar en un córner que debió ser saque de portería. Dos semanas después fue el Compos el que ganó por la mínima en Guijuelo, gracias a un golazo de Manu Barreiro. Y en la última salida, a Pontevedra, llegó el golpe más duro de la temporada al sufrir dos expulsiones y dos penaltis en contra muy polémicos, que permitieron a los locales ganar 3-0.

Esta semana, la esedé visitará al Real Avilés (11º) con el objetivo de mantener su buena racha, y si pinchan Langreo (que visita al Zamora) o Rayo Cantabria (recibe al Covadonga), asaltar por fin el play-off.