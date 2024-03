Patricia Gómez, empresaria: “No me costó más abrir mi negocio por ser mujer, incluso lo vi más sencillo”

Hasta hace no tantos años, la figura del empresario estaba mayoritariamente ligada a los hombres. Hoy ya no es así, pues cada vez hay más mujeres que se deciden a abrir su propio negocio. Es el caso de Patricia Gómez, una ourensana de 27 años afincada en Boiro que este año inauguró un establecimiento de papelería japonesa y coreana en la localidad barbanzana bajo el nombre de UMI Papelería.

Un sueño que venía de lejos hecho realidad y que fue más sencillo de cumplir gracias a la ayuda de programas de apoyo empresarial a mujeres como el que desarrolla la Cámara de Santiago. De hecho, reconoce, el respaldo de la entidad hizo que no solo no encontrase ningún obstáculo extra por el hecho de ser mujer, sino que incluso el proceso se le hiciese más sencillo.

“En mi caso no encontré especiales dificultades por ser mujer, más bien facilidades porque entré en el programa de apoyo a emprendedoras de la Cámara que es precisamente para ayudar a mujeres. Yo por ese lado lo vi más sencillo”, indica en palabras para este periódico coincidiendo con la celebración del 8-M.

Anima a las mujeres a desarrollar sus ideas

“Llevaba muchos años pensando en montar un negocio”, recuerda. “Por una serie de circunstancias no me planteé hasta hace unos meses ponerme con una idea más en firme. Se me ocurrió la idea de poner una papelería de inspiración japonesa y coreana y con una parte de artículos personalizados” relata, admitiendo que aunque el proceso burocrático siempre es complejo, “con la ayuda de la Cámara se me hizo mucho más fácil”. “Al principio son tantísimas cosas que uno no sabe por donde empezar, pero me orientaron sobre como hacerme autónoma, como optar a subvenciones o como conseguir financiación y también a hacer el proyecto de negocio y cómo tenía que enfocarlo”, confiesa. Una vez llevado el proyecto a la práctica, no duda en “animar a todas las mujeres que tengan una idea y quieran desarrollarla” a seguir sus pasos.

La Cámara de Santiago se sitúa en el primer puesto de Galicia del ranking do Programa de Apoyo Empresarial a las Mulleres (PAEM) y en 2023 ayudó a 227 a crear su propio puesto laboral