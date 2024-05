Sacyr contrata a JP Morgan, Société Générale, Santander y CaixaBank para lanzar una ampliación de capital de 250 millones

Sacyr se lanza a realizar una ampliación de capital. La empresa española de infraestructuras ha contratado a J.P. Morgan, Société Générale, Banco Santander y CaixaBank para realizar una colocación de 66,67 millones de acciones, cuyo valor a cierre de bolsa rondaría los 243 millones de euros, que supone aproximadamente en el 10% del capital de la compañía de misma clase y serie que los títulos actualmente en circulación. La operación fue aprobada por el Consejo de Administración el pasado 28 de febrero.

La ampliación de capital no dispondrá de derecho de suscripción preferente a los partícipes actuales e irá dirigida exclusivamente a inversores cualificados. Manuel Manrique, presidente y consejero delegado de Sacyr, y José Manuel Loureda, consejero dominical, acudirán a la operación, con una participación de 2 y 6 millones de euros, respectivamente, al precio que resulte del proceso. El vehículo de inversión de Manuel Lao (exdueño de Cirsa), Nortia Capital, suscribirá también la ampliación para no diluir su participación, que es del 5%.

El resto de los principales accionistas no han confirmado si acudirán. Entre ellos destacan la petrolífera española DISA, con casi el 15%; la murciana Grupo Fuertes (dueños de El Pozo), con cerca del 6,5%; o el empresario José Moreno Carretero, que fue expulsado del Consejo de Administración en junio de 2018 por conducta desleal. Los títulos suscritos por Manrique, Loureda Mantiñan y Nortia no podrán ser vendidos durante los 90 días posteriores, como periodo de no disposición (lock-up).

