Pablo Iglesias ajusta cuentas con Yolanda Díaz apenas doce horas después de su entrevista con Jordi Évole. El exvicepresidente del Gobierno no ha dudado en responder, una a una, a las afirmaciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno, que este domingo noche censuró el excesivo protagonismo de Iglesias y cargó contra la forma de hacer política de Podemos, a quien acusó de no tener voluntad de acuerdo.

"En qué ayuda la ensalada de hostias", se ha preguntado Iglesias a primera hora de este lunes en los micrófonos de Rac1. El dirigente desveló el "dolor", la "tristeza" y el "cabreo" existente en Podemos por la intervención. En este sentido, y en otro detallado artículo publicado en Ctxt, ha defendido que la entrevista de Díaz "aleja aún más a Sumar de Podemos".

"Desprecio a las mujeres"

Después de que Yolanda Díaz afeara el gran protagonismo de Pablo Iglesias, que "siempre está ahí", el dirigente ha tratado de defenderse y ha acusado a Díaz y al entrevistador de despreciar a la secretaria general de Podemos: "No está bien que el nombre de Ione Belarra desapareciera en la entrevista y los ninguneos que aparecían". "El desprecio de ayer a las mujeres que mandan en Podemos me parece fuerte", ha advertido.

En este sentido, ha justificado su fuerte presencia mediática en una "petición" de Belarra. "Estoy cumpliendo el rol que me pidió cumplir mi secretaria general", revelaba en Ctxt. "Ione me pidió ser un activo mediático del partido, básicamente porque no hay casi nadie que defienda las ideas de Podemos en las televisiones y en las radios", continuaba, antes de lamentar que "no me dejan estar en ninguna televisión estatal". "Sé que a muchos compañeros de Sumar les gustaría que me callara", ha asegurado en Rac1.

"Los jueces machistas le aplaudirán"

En este sentido, y sobre las acusaciones de machismo de Díaz a Iglesias y al propio Pedro Sánchez, ha asegurado que “seguro que es verdad y yo lo asumo", pero ha continuado advirtiendo que "hay que señalar a los machistas cuando revientan a tu compañera. Mucha gente habría querido ver a Yolanda señalando a los jueces machistas ”.

Hoy en RAC1 me han hecho muchas preguntas sobre #LoDeYolanda de Évole. Por tristes que estemos, creo debemos seguir defendiendo ir juntos a las lecciones, respetando que Sumar y Podemos son proyectos diferentes. Aquí mis respuestas👇🏻 pic.twitter.com/Mxm9b1aWmX — Pablo Iglesias 🔻(R) (@PabloIglesias) 17 de abril de 2023

"Los jueces machistas aplaudirán a Yolanda en la tertulia de Ferreras hoy". Además, ha apuntado que ha afeado que "golpearme en la tele es gratis, es sumarte a lo que dice toda la tertulianía y la mayor parte de los medios de comunicación".

Iglesias ha asegurado que fue una "entrevista mala": "No creo que ella esté contenta hoy. A todos nos ha pasado hacer una entrevista mala y eso se vive con mucha amargura después". "No sé si ayuda mucho", ha asegurado, dos días después de su intervención en la Fiesta de la Primavera donde denunció los "insultos" y "desprecios" por parte de Díaz.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a Díaz: "Ojalá los compañeros bajen un poco el tono y entiendan que desde el respeto, hay que llegar a un acuerdo".