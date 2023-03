Nuevo capítulo en el choque entre Xunta y Gobierno central a cuenta de la eólica marina. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha opinado este lunes que las ayudas a la pesca por la implantación de la eólica marina en las cosas gallegas pueden ser adecuadas, aunque las ha ligado a unas explicaciones previas que cree que debe dar el Gobierno sobre los Planes de Explotación del Espacio Marítimo (POEM) aprobados la semana pasada. En un acto en A Coruña, Rueda ha valorado el anuncio de la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre las compensaciones para el sector pesquero cuando no pueda desarrollar su actividad por las instalaciones de eólica marina. "No creo que sea una mala cosa", ha declarado el titular de la Xunta, que ha indicado que ya dijo "por teléfono" a Ribera que "lo normal era recibir más explicaciones".

Ha detallado que el Gobierno de la Xunta, desde diferentes áreas, realizó varias propuestas vinculadas a los POEM, pero ha dicho que "algunas fueron tenidas en cuenta y otras no", por lo que ahora "hay que hablar, hay que explicar". "Si después de todas esas explicaciones y de la necesidad de implantación se deriva también la necesidad de dar ayudas o compensaciones en zonas donde la pesca sea más dificultosa o directamente no pueda ser, desde luego, eso hay que hacerlo, se ha hecho en otros países y parece procedente", ha proseguido.

En cualquier caso, Rueda ha defendido que no debe llevarse a cabo "sin más" y lo ve como "una oportunidad" para Galicia, "económica y de trabajo". "Espero que en el mar se hagan las cosas bien", ha continuado, tras demandar el respeto medioambiental que dice que ha tenido la Xunta a la hora de autorizar las instalaciones terrestres.

Ribera también se ha manifestado sobre la nueva ley de ordenación del litoral de Galicia, que entiende que en los términos actuales "es anticonstitucional" y su aprobación llevaría a un recurso del Ejecutivo. "No es una cuestión de modificaciones. Si la ministra dijo eso, es que no le contaron lo que está pasando", ha sostenido el presidente de la Xunta. Espera que "entre en razón y se dé cuenta" de que la norma, según él, está "avalada" por numerosos expertos y tiene demanda social.

"Nos están diciendo que no tenemos ninguna capacidad para ordenar nuestro litoral cuando somos una comunidad absolutamente respetuosa con la Constitución y con el ordenamiento jurídico", ha agregado. Según Rueda, los "sectores afectados" y "personas que llevan años viviendo en el litoral" demandan una ley como la que está actualmente propuesta.

Ribera no descarta compensaciones para el sector pesquero

Este domingo, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, admitió que no descarta algún tipo de compensación para el sector pesquero cuando no pueda desarrollar su actividad debido a las instalaciones de eólica marina que plantea el Gobierno con los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM) aprobados esta misma semana. "Es importante reconocer que hay un cambio de usos que impide que pueda desarrollarse alguna actividad y que eso requiere alguna compensación", ha señalado en una entrevista en la Cadena Ser. Según la vicepresidenta, no se puede "negar la oportunidad" de que un nuevo sector "tenga su espacio y capacidad de despliegue" y, del mismo modo, tampoco se pueden obviar "las expectativas de los sectores tradicionales que aspiran a poder seguir funcionando y trabajando".

Por eso, ha dicho entender que "cuando hay un tipo de actividad" que ha funcionado "prácticamente en solitario" surja la "preocupación" cuando aparecen "nuevas actividades". Ante esto, ha manifestado que es responsabilidad de las administraciones "buscar el máximo consenso para que se pueda funcionar de manera complementaria y sin recelos". Así, ha defendido que el Gobierno busca "diálogo efectivo" con las cofradías y también con la secretaria general de Pesca. "Nuestra actitud es permanecer permanentemente abiertos", ha insistido.

Cuestionada por la reacción de la Xunta tras conocerse los POEM aprobados en Consejo de Ministros, Ribera ha señalado que no le gusta "polemizar", ya que cree que "no ayuda que las instituciones se peleen en temas tan importantes". Con todo, se ha mostrado "sorprendida" porque, según ha explicado, el Gobierno trabajó "intensamente" con la Xunta e incluso incorporó sus alegaciones, "excepto una, cuando pidió el desarrollo de un parque experimental a un kilómetro de Punta Lagosteira". Así, ha asegurado que mantuvieron "un contacto muy estrecho a nivel técnico" con las direcciones generales de las consellerías y con el propio presidente de la Xunta.