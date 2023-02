Carmen Vidal Pan, jefa del Servicio de Alergias del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS), ha sido escogida como una de los 100 mejores médicos de España en la clasificación que elabora anualmente la revista Forbes, y en la que se analizan 26 especialidades médicas y quirúrgicas. Ya en el año precedente y en 2021 se había colado en la prestigiosa lista.

La coruñesa Carmen Vidal puso en marcha la unidad de alergias de la sanidad pública de Santiago en 1992. Forbes indica que descubrió los primeros casos a nivel internacional de alergia al comer erizo de mar, por picadura de la mosca del caballo o al tamarillo. Además, descubrió que la vacuna de la avispa común funciona también para la velutina.

Forbes también reconoce a dos doctores licenciados en la Universidad de Santiago de Compostela. Se trata de Manuela Camino López, en la especialidad de Cirugía cardiaca y Eduardo López Bran, en Dermatología.

Camino López es la jefa de Unidad de Trasplante Cardíaco Infantil en el Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón. Doctora, investigadora y referente en su área, formó parte del equipo que realizó el primer trasplante del mundo de un corazón infantil en parada; trasplantándolo a un bebé de dos meses pese a que donante y receptor no tenían compatibilidad sanguínea. Actualmente es líder de un proyecto para realizar estos trasplantes de corazón en niños con grupo de sangre incompatible y reducir la mortalidad por esta causa en un 50 %. Miembro de la International Society for Heart and Lung Transplantation y secretaria del Grupo de Trabajo en Insuficiencia Cardíaca y Trasplante Cardíaco Infantil de la SECPCC, en 2018 recibió la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid, según indica Forbes.

Por su parte, López Bran es jefe del servicio de dermatología del Hospital Clínico San Carlos desde 2003. Autor y coautor de más de 300 publicaciones relacionadas con su especialidad, es también Catedrático de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Forbes lo define como un destacado experto en trasplante capilar y fundador de la clínica de cirugía estética Imema, donde se encarga de la citada especialidad.

Los cien nombres más importantes del sector de la medicina son profesionales reconocidos a nivel nacional e internacional por la excelencia en el desarrollo de su actividad asistencial, clínica, investigadora, divulgadora y docente. Un listado ordenado por especialidades y conformado en base a la opinión de periodistas del sector sanitario y teniendo en cuenta la presencia en medios, reconocimientos, ocupación de puestos de relevancia y aportaciones realizadas en el ámbito de la asistencia, la investigación y la docencia por parte de los profesionales médicos que ejercen en centros hospitalarios españoles.