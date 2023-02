La discoteca Ruta de Santiago no se da por vencida y ha interpuesto un Recurso Potestativo de Reposición contra la orden del Concello de cese de la actividad tras la pérdida de la licencia municipal de actividad. En un comunicado enviado a los medios, la sociedad Apolo Universo S.L. explica que el establecimiento "ha cambiado de razón social en varias ocasiones -cuatro en los últimos 20 años-, hasta que, en diciembre de 2022, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña emitió su resolución declarando la disolución de la sociedad Discoteca Ruta S.L., la última de estas último cuatro empresas que regentaron el local hasta llegar a la actual dirección.

Con esto, asegura que "desde el 1 de febrero la sociedad Apolo Universo es, a todos los efectos, la única responsable de su explotación, habiendo concertado previamente el contrato de alquiler sobre el local al que se refiere la licencia de actividad y adquiriendo, además, todo el material, existencias, inmovilizado e instalaciones del negocio". Esta empresa habría decidido, indica, mantener a todo el personal que hasta ese momento trabajaba en la discoteca -diez empleados-, que son los que siguen en el día a día.

Los supuestos nuevos propietarios de Ruta sostienen que el pasado 17 de febrero el Concello de Santiago comunicaron a Apolo la solicitud de baja en la licencia de la actividad de la discoteca por parte de un “representante” del anterior propietario. Según manifiestan en dicho escrito, se admite la solicitud y “se declara extinguida dicha licencia”.

Apolo Universal entiende que "esta resolución no se ajusta a derecho", de ahí que presentase el pasado 23 de febrero un Recurso Potestativo de Reposición contra esta decisión. Este recurso, explica, está fundamentado en varios puntos. Los actuales gestores sostienen que "la jurisprudencia avala que las licencias de actividad se encuentran íntimamente relacionadas con el local en el que se realiza la actividad, siendo precisamente para ese mismo local para el que se concedió la licencia en el año 1971". Indican que "el cambio de razón social no implica el fin de la actividad que se desarrolla en el local". Y consideran que este factor "es determinante para la continuación del negocio, ya que, de no ser así, serían numerosos los locales de hostelería de Santiago que, como se plantea ahora con Ruta, podrían ver peligrar su futuro".

Otro de los argumentos señalados en dicho recurso es que "el solicitante de la baja dejó de ser titular de la licencia en cuestión en 2001". También se llama la atención sobre el hecho de que "la petición de baja de la licencia se presentó tras hacerse esta sociedad con la gestión de la explotación de la discoteca, habiendo realizado un importante gasto previo para mantener la actividad y garantizar los puestos de trabajo del personal". Desde Apolo Universal aseguran que el establecimiento permanecerá cerrado hasta que se resuelva el recurso.