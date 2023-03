El agujero provocado en el techo de una sala de espera del centro de salud de Conxo ya ha sido tapado, según se explica desde la Xerencia del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza, que añade que falta concluir el trabajo iniciado por el personal de mantenimiento para que quede del todo solucionado, ya que el proceso de reparación exige esperar unos días.

El Sergas insiste en que a simple vista ya no queda nada de los desperfectos ocasionados y en que los escombros fueron retirados de forma inmediata por parte de este personal de mantenimiento del área sanitaria, recalcando que “o centro é seguro para traballadores e usuarios”. Algo en lo que difiere la secretaria comarcal de Saúde Santiago e Barbanza de CCOO, Ana Riveiro Currás, quien explica que desde que hicieron pública la denuncia de lo acontecido la semana pasada y de las deficiencias estructurales que afectan al edificio, “non tivemos coñecemento de ningunha novidade, nin sobre o arranxo pola caída dos cascotes, nin sobre os prazos para contar cun novo edificio, aínda que noutras ocasións dixeron que a idea era non invertir moito neste ambulatorio porque ían facer outro, pero non temos coñecemento sobre as previsións neste tema”.

Desde la Xerencia, al ser preguntada por EL CORREO sobre los posibles plazos previstos para acometer las obras, explican que la idea es llevar a cabo una importante reforma integral del edificio histórico en el que se encuentra ubicado el centro de salud compostelano, y subrayan que de hecho los presupuestos del Gobierno autonómico para este ejercicio ya contemplan una partida específica de 730.000 euros para el inicio de la reforma. Las obras, asegura la Xerencia del Área Sanitaria, incluirán la remodelación total del interior del edificio, estableciendo una distribución completamente diferente a la actual.

Con ello, quedarían solucionados los diversos problemas estructurales a los que se refiere la central sindical en el ambulatorio de Conxo, que en un comunicado esta semana aseguraba que durante el último año se habían producido varias situaciones de riesgo para los usuarios y personal del centro de salud, como “desprendementos do teito con anacos de hormigón que caen nas consultas enriba dos traballadores e traballadoras, desprendementos nas salas de espera, levantamento do chan co conseguinte risco de caídas que supón para o persoal e para os usuarios e usuarias” de este ambulatorio.

Según la Xerencia del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza tampoco es cierta la relativa frecuencia con la que se han producido este tipo de sucesos durante el último año, ya que desde CCOO se aseguraba que se habían registrado al menos tres caídas de escombros en el centro de salud a lo largo de los doce últimos meses.