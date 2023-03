Borja Verea, candidato á alcaldía do Partido Popular, mantivo unha xuntanza cos membros da Asociación de veciños do barrio compostelá de Cancelas, onde puido expoñerlles as súas propostas iniciais para esta zona da capital de Galicia, ademais de coñecer as demandas que teñen. Verea Fraiz comprometeuse a modernizar o barrio e darlle os servizos que a zona merece e que a veciñanza leva anos solicitando.