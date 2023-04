Irene Armesto, alumna compostelana de segundo de bacharelato internacional do IES Rosalía de Castro, non deixa de obter éxitos académicos. Despois de conseguir a medalla de prata na Olimpíada de Matemáticas, o que lle permitiu ser seleccionada para representar ao equipo español na próxima Olimpíada Matemática Europea Femenina, que se celebrará en Eslovenia do 13 ao 19 de abril, vén de lograr o ouro na Olimpíada de Física.

Irene asegura que lle gustan as Matemáticas dende pequena, o que fixo que dende cuarto da ESO se presentara á Olimpíada de Matemáticas Galega, que este ano tivo lugar o día 20 de xaneiro na Facultade de Matemáticas da USC. Para a preparación das probas contou coa axuda do profesor xa xubilado Rafael Romero. “Non é tanto saber o temario como ser capaz de resolver problemas de razoamento e pensar de forma creativa”, comenta a este medio en referencia ao exame que constou de seis problemas dos que só puido resolver a metade. Foi unha sorpresa o feito de quedar en segunda posición. “Quedei gratamente sorprendida”, dixo. Xa os dous anos anteriores recibira unha mención.

A posteriori, do 10 ao 12 de marzo, tivo lugar a fase nacional en León, na que participaron 77 estudantes de toda España, onde a complexidade da proba foi maior e non logrou situarse entre os mellores. “O plantexamento foi semellante, só que a realización do exame dividiuse en dúas mañás”, explica. A experiencia serviulle para “coñecer moita xente”.

A raíz da súa participación na Olimpíada de Matemáticas e de xuntarse cos gañadores de case todas as comunidades do país nun concurso na Universidade Politécnica de Catalunya das que 11 eran mulleres, escolleuse a catro para a fase europea, entre as que está ela. Ter que desprazarse a Eslovenia implicará que teña que faltar a clases. “Perderei exames pero non terei problema porque o profesorado dame facilidades para realizalos antes”, asegura. Ata que chegue o día xuntarase co profesor Rafael unha vez á semana nos recreos.

O último éxito conseguido pola compostelá foi o ouro na Olimpíada de Física Galega, o pasado venres 3 de marzo. Na súa preparación colaborou a profesora Rita Rial, coa que preparou a proba durante meses con clases virtuais todas as semanas de unha hora e media aproximada de duración. “A maiores os que participamos tiñamos que facer problemas pola nosa conta e evidentemente houbo semanas que non puiden adicarlle tanto tempo ao coincidirme con exames no instituto”, asegura.

A proba consistiu nunha parte tipo test e un problema. “Saín bastante contenta pero tampouco esperaba o ouro”, di. O vindeiro 27 de abril desenvolverase en Lugo a fase nacional. Para preparala Rita Rial facilitoulle un arquivo con problemas de exames anteriores. “Vou intentar coñecer outra xente e conseguir o mellor resultado posible, pero o principal é vivir a experiencia”, comenta.

Con iso anima os estudantes a participar nestas competicións. “Xa nas fases locais coincides con xente que comparte interese por unha mesma asignatura e se te preparas o suficiente aprendes e sírveche para o curso académico”, sostén.

Nun futuro Irene quere estudar o doble grao de Física e Matemáticas.

Por se fora pouco, o pasado venres 24 de marzo, Irene conseguiu o prestixioso galardón da quinta edición do Premio Stephen Hawking para Xoves Investigadores convocado polo IES Rosalía de Castro. O traballo premiado, encadrado entre a Física e as Matemáticas, levaba por título Acelerador magnético ¿Cómo varía la velocidad del proyectil de un cañón de Gauss en función del número de imanes, la separación entre ellos y su intensidad?